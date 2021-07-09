На поле под Киевом аграрии посеяли огромный герб Украины (фото)

Трезубец внесли в реестр как национальный рекорд.
Под Борисполем Киевской области появился огромный герб. Местные аграрии засеяли поле таким образом, что на пустой земле вырисовался огромный трезубец.
Об этом говорится в "Сніданку з "1+1".
В общем высота герба, как сообщила руководитель Национального Реестра Рекордов Украины Лана Ветрова, составляет 245,3 метра, ширина — 138 метров, площадь — 33851,4 м2.
Чтобы композиция получилась аккуратной и плотной, фермеры высеяли 406 тысячи 270 семян, применили инновационные технологии. Поэтому этот герб-гигант попал в Национальный реестр рекордов.
"Современные инновационные технологии точного земледелия превратили обычное поле в произведение искусства. Для высева герба подобрали самые современные ресурсы — удобрения, семена, систему защиты, которая позволит растениям развиваться и оставаться зелеными долгое время", — сообщила в Facebook руководитель Национального Реестра Рекордов Украины Лана Ветрова.
Напомним, организационный комитет объявил победителей в конкурсе на лучший эскиз большого Государственного герба Украины . Им стал художник, соавтор Малого герба Алексей Кохан.
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