На поле под Киевом аграрии посеяли огромный герб Украины (фото)

На поле под Киевом аграрии посеяли огромный герб Украины (фото)

Трезубец внесли в реестр как национальный рекорд.

Под Борисполем Киевской области появился огромный герб. Местные аграрии засеяли поле таким образом, что на пустой земле вырисовался огромный трезубец.

Об этом говорится в "Сніданку з "1+1".

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В общем высота герба, как сообщила руководитель Национального Реестра Рекордов Украины Лана Ветрова, составляет 245,3 метра, ширина — 138 метров, площадь — 33851,4 м2.

Чтобы композиция получилась аккуратной и плотной, фермеры высеяли 406 тысячи 270 семян, применили инновационные технологии. Поэтому этот герб-гигант попал в Национальный реестр рекордов.

"Современные инновационные технологии точного земледелия превратили обычное поле в произведение искусства. Для высева герба подобрали самые современные ресурсы — удобрения, семена, систему защиты, которая позволит растениям развиваться и оставаться зелеными долгое время", — сообщила в Facebook руководитель Национального Реестра Рекордов Украины Лана Ветрова.

Под Борисполем на поле появился огромный герб Украины

Напомним, организационный комитет объявил победителей в конкурсе на лучший эскиз большого Государственного герба Украины . Им стал художник, соавтор Малого герба Алексей Кохан.

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