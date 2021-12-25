На польско-украинской границе третьи сутки километровые очереди: где наибольшее скопление легковушек

Украинцы массово возвращаются с заработков домой на праздники.

Напряжение на польско-украинской границе не спадает. Километровые очереди фиксируют уже третьи сутки.

Об этом 25 декабря говорится в сюжете ТСН.19:30.

Наибольшее скопление легковушек в пункте пропуска "Корчевая" — примерно триста. Чуть меньше – на "Медике". Люди проводят в очереди более 12 часов. Иногда водители сигналят в знак протеста, ведь пограничная инфраструктура не слишком приспособлена к длительному пребыванию людей перед пунктом пропуска: нет уборных, кафе и мусорников.

По прогнозам пограничников, уже завтра очереди уменьшатся. Но в середине января после праздников украинцы будут возвращаться снова на работу в Европу. И на въезд в Польшу снова выстроятся многокилометровые очереди.

На границе с Польшей третьи сутки образуются очереди – украинцы возвращаются домой на праздники

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