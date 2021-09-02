На Полтавщине дети пришли в школу, которой не юридически существует: подробности

Родители и учителя защищают от закрытия.
Война за школу: на Полтавщине, в селе Шепелевка, ученики пришли на праздник Первого звонка в школу, которой юридически уже не существует. Заведение, как пояснило руководство громады, оптимизировали и закрыли. Ученикам же предлагают учиться в соседнем городе, обещают школьный автобус. Он уже сегодня и приехал. Однако транспорт родители развернули и заверили, что до последнего защищать свою школу, — говорилось 2 сентября в сюжете ТСН.19: 30.
Родители с караваем тоже стихами говорят, что еще надо учиться. А дальше раздается первый звонок, который в этом школьном дворе может стать и последним.
Эту школу родители и учителя защищают от закрытия. Еще в середине лета на сессии в ТГ выносили вопрос о закрытии заведения. Защищать школу люди ехали автобусом, но остановила полиция.
И все же протесты не помогли. Пришел приказ, школы нет. Объясняет, почему нельзя закрывать школу директор заведения. Свои аргументы и в здешних родителей.
Официально — это не школа, а филиал опорного учреждения. Здесь учатся до 9 класса. Вот в этом корпусе старшеклассники, а в этом начинающие. Правда, в этом году в первый класс никто не пошел, то уже пятиклассникам сообщают, что они в другой корпус не переходят.
Всего в школе 31 ребенок. Им учиться предлагают в опорном заведении в Глобино. Возить туда обещают школьным автобусом. Он приехал и сегодня, чтобы забрать на торжества в город.
В общине выбор родителей не одобряют. Содержать школу в селе, говорят, и дорого, и качество преподавания под вопросом. Шепелевским детям, говорит, городское руководство, на выбор предлагали три школы. И если завтра родители туда не пустят детей, то обратятся в полицию.
Родители планируют и завтра вести детей в школу, которая на бумаге закрыта. А, чтобы она официально открылась, то пишут видеообращение к депутатам, чтобы те опомнились.
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