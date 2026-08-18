На Полтавщине едва не мобилизовали россиянина: ТЦК его приметил, а суд запретил

Россиянина, проживающего на Полтавщине, поставили на военный учет, он отменял его через суд / © ТСН

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На Полтавщине произошла незаурядная история, которой удивились даже в суде — на военный учет в качестве украинского военнообязанного был поставлен гражданин России.

Данная ситуация подробно описана в решении Полтавского окружного административного суда от 7 августа 2026 года.

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Как указано в документе, опубликованном в Едином госреестре судебных решений, россиянин, имеющий официальное гражданство страны-агрессорки и вид на жительство в Украине, сам обратился в суд с требованием признать противоправными действия лиц, внесших его персональные данные в соответствующий реестр военнообязанных.

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В обоснование исковых требований истец отмечает, что он не является гражданином Украины, в связи с чем не подлежит военному учету в Украине и не имеет обязанности прохождения военной службы. Несмотря на это, ответчик безосновательно взял истца на военный учет, внес соответствующие сведения в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов «Оберег» и дал ему статус военнообязанного», — говорится в решении суда о требованиях истца.

Кроме того, в решении четко, без дополнительных нюансов, отмечено: «Судом установлено, что он гражданин Российской Федерации и находится на территории Украины на основании вида на постоянное проживание от 25.04.2024».

Также в решении говорится, что возникла тупиковая ситуация: россиянин обращался к соответствующим структурам с требованием исключить его из военного учета, но ему отвечали, что действия по исключению его данных «относятся к компетенции администратора реестра и не зависит от воли или полномочий ТЦК». Другими словами, россиянина поставили на военный учет в Полтавской области, а исключение назвали «усложненным процессом».

Не соглашаясь с вышеизложенным, истец обратился в суд.

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Среди прочего в решении суда говорится следующее: «Суд подчеркивает, что в соответствии с частью 6 статьи 1 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе», воинская обязанность не распространяется на иностранцев и лиц без гражданства, находящихся в Украине».

Резюмируя, судья в этом документе отметил: «Учитывая указанное, суд пришел к выводу, что действия ответчика относительно взятия на военный учет истца, не имеющего гражданства Украины, совершены вопреки нормам законодательства Украины, действующего на момент спорных правоотношений, и суд признает их противоправными».

Суд постановил обязать уполномоченные структуры исключить россиянина из военного учета и взыскать в его пользу расходы по уплате судебного сбора в сумме 1064,96 грн.

Военный учет в Украине: как там оказался россиянин

ТСН.ua разыскал на Полтавщине этого гражданина. На ломаном украинском языке он коротко сказал, что ему нужно «по понятным причинам» посоветоваться, комментировать ли эту ситуацию и избежал комментирования относительно того, как именно он оказался на военном учете. По имеющейся информации, этот мужчина зарабатывает на жизнь благодаря операциям с недвижимостью.

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Источники ТСН.ua в судейской сфере сообщили нам следующее: «Этот мужчина не присутствовал физически там, где его ставили на военный учет. Высока вероятность того, что его данные „подтянулись“ в соответствующий реестр при объединении баз данных».

О высоком уровне такой вероятности говорит один из адвокатов Сергей Старенький, специализирующийся в том числе и на мобилизационном законодательстве.

«Обязанность по защите Украины есть у граждан нашей страны. Согласно Конституции. Что касается иностранцев, если человек добровольно заключает контракт, то, соответственно, его ставят на военный учет. Не исключено, что в данном случае информацию об этом мужчине взяли из вида на жительство. Но согласно законодательству вид на жительство и гражданство — это не одно и то же», — говорит Сергей Старенький.

Источники в Силах обороны Украины добавили, что Полтавский областной ТЦК не комментирует вышеупомянутое судебное решение.

Напомним, ранее сообщалось о том, куда ТЦК имеет право прийти для проверки документов у мужчин. После громкого случая в Черкасской области, где мужчины в военной форме выломали двери у предпринимателя, адвокаты рассказали о нынешних полномочиях ТЦК.

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