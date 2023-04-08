На полях уже поселились лебеди и тонут тракторы: Волынь из-за дождей идет под воду

Раньше уверяют местные, если и затапливало их усадьбы, то не так масштабно.

Тысячи гектаров полей и хозяйств Волыни в воде. Самая критическая ситуация с подтоплением в северных районах области. Аграрии из-за непогоды не могут начать посевную. Воду на людских дворах откачивают, но она снова прибывает. По прогнозам синоптиков, так будет продолжаться и дальше, говорится в ТСН.

Где раньше был огород, теперь стоит вода. В воде и сено, и дрова, от воды пришлось спасать и скот. Воды, говорят местные, было еще больше. К соседям не ходили – плавали. "Лодкой плавали к Васе, к соседу", — рассказывает местный житель.

У Валерия вода добралась до самого дома, пришлось, чтобы хоть как-то спасти овощи, все доставать из погреба. Хуже всего, говорят, когда приходится доставлять больного отца в больницу. Пенсионера к дороге вывозили и тачкой и лошадьми. "Даже конь не шел, потому что воды было много, не хотел идти, то выносили по тем кладкам, то в тачку и туда подвозили", — говорит женщина.

Столько воды в этих северных районах Волыни не припоминают и старожилы. Все из-за дождей, которые вместо снега шли здесь всю зиму. Подземные воды поднялись, реки вышли из берегов.

Раньше, уверяют, если и затапливало их усадьба, то не столь масштабно. Сейчас в воде даже сельскохозяйственные угодья. Тракторист Виктор увяз посреди поля прямо во время вспашки. “Начали только. Сколько я там пахал, может гектара два и утонул, так два дня трактор ночевал в поле”, — рассказывает он.

Технику сначала выкапывали, а потом тянули другими тракторами. Начать посевную фермеры не могут, потому что как только хоть немного подсохнет в поле – снова начинается дождь. “Я даже не знаю, когда можно будет въехать на поля. У нас уже лебеди на полях поселились, живут. Большие плесы, будем отправлять в отпуска людей, потому что другого выхода нет”, — говорит один из фермеров.

Воду ежедневно выкачивают из людских дворов, но это не помогает. Прогнозы синоптиков тем временем неутешительны – дожди в этом регионе обещают еще несколько недель.

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