На пороге Третьей мировой войны: как наземная операция Израиля в Газе может изменить мир

Западные СМИ в последние дни активно писали, что Израиль планирует наземную операцию в Газе, однако военное руководство этого не подтверждает. Между тем от врагов, желающих уничтожить израильтан, раздаются угрозы о вмешательстве в войну, если ЦАХАЛ все же вторгнется в Сектор Газа.

Какую месть планируют силы Израиля за кровавую атаку ХАМАСА, какие страны могут вмешаться в войну и чем может обернуться миру наземная операция в Газе.

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Будет ли наземная операция против ХАМАСа

После ожесточенной атаки боевиков ХАМАС на Израиль в СМИ неоднократно звучали заявления представителей силовых и военных структур Израиля о намерении провести наземную операцию в Секторе Газа. В частности, The Times of Israel привело заявление начальника штаба армии обороны Израиля Герцы Ха-Леви, обратившегося к солдатам, заявив, что их задача – войти в сектор Газа и уничтожить террористов.

"Наша обязанность сейчас — войти в Газы, отправиться в места, где ХАМАС готовится, действует, планирует, запускает. Атаковать их везде, каждого командира, каждого оперативника, уничтожить инфраструктуру… Одним словом — победа", — цитирует его слова издания.

Однако впоследствии риторика поменялась. Появилась информация, что неизвестно, будет ли военная операция против ХАМАСа. Сначала были новости, что наступление откладывается из-за погодных условий. Источники в ЦАХАЛ для The New York Times объяснили, что облачная погода могла бы усложнить работу израильским пилотам и операторам дронов, которые должны поддерживать наземную операцию с воздуха.

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А во вторник, 17 октября, подполковник Армии обороны Израиля Ричард Хех намекнул, что "это может быть что-нибудь другое", пишет Reuters.

В Министерстве обороны страны не комментируют слухи о потенциальной военной операции в Газе. В ведомстве только предупреждают, что "война будет долгой". С таким заявлением после встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном выступил министр обороны Израиля Йоав Галлант.

Добавим, по данным СМИ, армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) развернула на границе с сектором Газа пехотные и бронетанковые части численностью несколько сотен тысяч человек, включая резервистов.

Армия обороны Израиля "ЦАХАЛ" / Фото: Associated Press

Какие страны и террористические организации угрожают вмешаться в войну

Сразу, как армия обороны Израиля начала нанести удары по Сектору Газа, ливанское террористическое движение "Хезболла" выступило с заявлением вступить в войну, чтобы помочь боевикам ХАМАСА. Через несколько дней заместитель руководителя террористической организации Наим Кассем публично это подтвердил.

"Мы полностью готовы, и когда придет время действовать, мы будем действовать", – цитирует его слова издание Times of Israel.

Также вступить в войну пригрозил вечный враг Израиля Иран. Тегеран через ООН предостерег Израиль от наземного наступления в Газе. Министр иностранных дел Ирана во время встречи с представителем ООН на Ближнем Востоке Тором Веннесландом в субботу, 14 октября, в Бейруте заявил, что наземная операция в Газе – это для них "красная линия". По данным западных СМИ, это Тегеран может сделать из-за боевиков в Сирии или поддержать любое решение "Хезболла". То, что Иран может "помочь" террористической группировке, не исключают у Байдена. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Журналисты информационного агентства Axios отмечают, что если Иран вмешается в войну на Ближнем Востоке, то " боевые действия между ХАМАС и Израилем перерастут в региональную войну".

Обстрел ливанской деревни Кфар-Чуба / Фото: Associated Press

США могут перебросить своих военных в Израиль

В понедельник, 16 октября, у The Wall Street Journal появилась статья, что США якобы отобрали около 2 тыс. военнослужащих для подготовки к потенциальному развертыванию в поддержку Израиля. По словам официальных лиц США, войскам поручено выполнять миссии по консультированию и медицинской помощи. Они подчеркнули, что военные не предназначены для выполнения боевых действий. Журналисты предполагают, что такой шаг Пентагон может сделать в случае начала Израилем наземного вторжения в сектор Газа.

Между тем, израильский журналист Цви Зильбер считает, что Америка может вступить в войну, если Иран нападет на его страну. Если это произойдет, он не исключает, что к боевым действиям может присоединиться и Россия, союзница Тегерана.

"Да, был телефонный разговор между Байденом и Нетаньяху, и американцы прояснили, что если будет прямое вмешательство в войну Ирана, американцы вмешаются. Если будет вмешательство со стороны "Хезболлы", то американцы предоставят свою ПВО, а также нанесут удар режиму Асада", – рассказал журналист в комментарии для Главреда.

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Чем может обернуться нападение Израиля на Сектор Газа

По мнению журналиста Виталия Портникова, ближневосточная война – это сразу центральная война, потому что это конфликт христианского и мусульманского миров. Он считает, что довольно скоро могут появиться новые конфликты такого же масштаба, если сейчас не будет никаких эффективных действий по их превентивной профилактической остановке.

"То есть это действительно начало войны Ирана даже не против Израиля, а против Соединенных Штатов, так как война России против Украины — это не война против Украины, потому что для России Украины не существует. Существует территория, оккупированная сепаратистами, поддерживаемыми Вашингтоном. Это война России с Соединенными Штатами за мировое влияние", – сказал Портников на своем Ютуб-канале.

По его словам, потенциальная война на Ближнем Востоке создает гораздо большие кризисы безопасности для будущего цивилизованного мира, чем война России против Украины.

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Военный аналитик Шон Белл в комментарии Sky News высказал мнение, что если Израиль начнет наземную операцию, то он столкнется с "серьезной загадкой". Он предполагает, что ЦЕХАЛ может зайти к югу от города Газа, чтобы попытаться изолировать ХАМАС. Вероятно, операцию будет выполнять израильский спецназ.

"У них (у ХАМАС — ред.) есть комнаты, где они размещают штаб, планируют, отдыхают и питаются. И, конечно, ХАМАС инвестировал в эти туннели в течение десятилетий. Израиль не подозревает, куда они все убегают. А это значит, что они могут появиться практически где угодно и создавать реальную опасность", — цитирует его британское издание.

Напомним, в Израиле пытаются идентифицировать сотни тел погибших в результате атаки ХАМАСа.

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