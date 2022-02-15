На пороге вероятной войны с РФ: штурмуют ли люди магазины и оружейные и что происходит на вокзалах

На пороге вероятной войны с РФ: штурмуют ли люди магазины и оружейные и что происходит на вокзалах

Нет ажиотажа ни в магазинах, ни в оружейных магазинах, ни на вокзалах.

Длительное ожидание возможного вторжения России в Украину практически никак не повлияло в сферах торговли и туризма. Люди не впадают в панику и не скупают все с полок продуктовых магазинов и не планируют покидать Украину. На вокзалах ситуация спокойная.

Подробнее вообще думают об угрозе из России – говорится в сюжете ТСН.19:30.

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В одном из продуктовых супермаркетов, расположенном в спальном районах столицы, людей немного. Покупают то, что и обычно. Паники у людей нет. Полки с солью, сахаром, крупами или мучными изделиями заполнены. Менеджеры по продажам уверяют, выделить какие-то позиции, которые бы раскупали больше, чем раньше, не могут. Даже если говорить за туалетную бумагу, спички или скажем батарейки, которые есть в каждом списке к тревожному чемоданчику. В другом торговом центре, специализирующемся на хозяйственных товарах, покупатели спокойны, полки заполнены.

Менеджер по закупкам отдела автотоваров Александр Филоненко отметил, что однако наблюдается повышенный спрос на некоторые товары. Это, в частности, канистры металлические, пластиковые и огнетушители, чаще покупают аптечки и лопаты. Но сегодня по всем товарам, которые заходят в "топ-продажи", есть в полном наличии по всей сети.

Паника или холодная голова: штурмуют ли украинцы продуктовые магазины и оружейные

Что касается ситуации в оружейных, то все говорят, что у них нет ажиотажа, о чем раньше активно сообщали в соцсетях. Лишь отдельные признают, людей стало больше, но ни пули, ни само оружие с полок не исчезли.

Полупустыми остаются и столичные вокзалы, которые в случае паники в обществе были бы переполнены желающими уехать из столицы. Большинство поездов, в частности в западные регионы, имеют свободные места. "Никакого ажиотажа мы сейчас не видим, люди путешествуют, как и путешествовали, мы видим людей с семьями, видим людей, которые едут в командировки, то есть фактически никакого всплеска покупки билетов не наблюдаем", — прокомментировал заместитель директора пассажирской компании "Укрзализныци" Александр Шевченко.

Психологи советуют тревогу сбивать четким планом действий в случае военного обострения. Эти действия обсудить с родными, собрать документы и деньги. Сохранять покой и доверять своей армии.

Напомним, что, несмотря на заявление Минобороны России об отводе, 140 тысяч военных РФ остаются вблизи Украины, которая ситуация на границах — читайте здесь.

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