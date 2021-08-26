На Приазовье украинские защитницы соревновались за право получить звание горных штурмовиков: как это происходило

На Приазовье украинские защитницы соревновались за право получить звание горных штурмовиков: как это происходило

Инструкторы своими подопечными очень довольны.

Борьба за право получить берет. На Приазовье девушки соревнуются за право получить звание горных штурмовиков. Задача нелегкая, ведь нужно преодолеть довольно сложную дистанцию на скалодроме. Очень мешают жара, боль, страх, сломанные ногти, но лучше всего помогает сила духа и неожиданно — любовь.

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Об этом 26 августа говорится в сюжете ТСН.19:30.

Женщины из бригады горной пехоты на Приазовье составили зачет на получение берета штурмовика. Для этого нужно было за полчаса преодолеть сложную полосу препятствий.

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"Очень, очень трудно", — говорят девушки.

Чтобы не потерять сознание — обливаются водой. На пути 6 преград. Они преодолевают это все ради берета — вот как в их инструкторов. Чтобы его получить, нужно пройти всю дистанцию и уложиться в 30 минут.

Новости с фронта: горный штурм на Приазовье - девушки соревновались за право получить берет

Марина подвернула ногу, но проходит трассу до конца. К дистанции готовится Инна. Ее любимый Толя в это время на позициях попросил нас передать невесте приветствия. После такого приветствия из окопов Инна улучшает свой предыдущий результат почти на 5 минут. И получает сюрприз — показываем ей того, кто за нее так болеет

"Я хочу тебе пожелать, чтобы ты сдала на берет и стала настоящим горным штурмовиком".

Инструкторы своими подопечными очень довольны.

"Женщины выносливее, а это здесь самое главное, главное выносливость и знать хорошо технику", — говорят инструкторы.

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"Меньше всего в мире мне, Нагорной, хотелось царапаться на гору, но кто обещал, что будет легко? Я возвращаюсь грязная, поцарапана и без маникюра, как и девушки", — говорит Наталья Нагорная.

После 2 недель тренировок девушки бьют мужские рекорды и имеем плюс 5 боевых единиц — довольных собой и конечно же в беретах.

Напомним, боевики обстреляли жилой сектор поселка Майское на Донбассе.

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