На прифронтовой Сумщине исчезают села из-за обстрелов с территории РФ: к "Градам" добавили авиабомбы

До российской границы считаны километры и не проходят сутки, чтобы оттуда, от соседей, что-то не прилетало.

Из вертолетов и самолетов оккупанты обстреливают пограничную Сумщину. Бомбы и ракеты летят в села, в которых до сих пор живут местные, говорится в ТСН.

В селе Искрисковщина была сельскохозяйственная школа, пережившая революцию и Вторую мировую. Ее построили на средства Ивана Терещенко в конце XIX века. От некогда памятника архитектуры теперь остался обгоревший фасад и гора кирпича. Без окон, дверей и стен местный клуб и почта. "Ежедневно идут обстрелы со стороны РФ не успеваем, если честно, залатываться после каждого обстрела, каждый день обстреливается и каждый день приходится людям залатывать крыши, или забивать окна", – говорит заместитель председателя Белопольского Владимир Вилуев.

Российские снаряды перемалывают и село Искрисковщину и его историю. 160-летняя деревянная церковь святой Варвары не устояла. У безголового памятника освободителю зацвели тюльпаны. “Огненное поражение здесь ежедневно и летят они, не останавливаются, стреляют со всего – начиная с минометов 80-ки и заканчивая 150, и работают танки и “Грады”, заходят вертушки, отстреливаются и уходят. Люди постоянно живут в страхе”, – рассказывают защитники.

По пустым улицам пограничной деревни гуляет ветер. В изуродованных домах жильцов нет, почти постоянно слышны взрывы. “В погребах сидят, когда стреляют, как выходить? Всю дорогу слушаем, постоянно. Сегодня еще 6 не было, когда был первый обстрел. В курятник прямое попадание и куры улетели вверх”, — рассказывают местные, которых в селе осталось очень мало.

Принудительного выселения из этих пограничных сел в Сумской области нет. Молодежь в большинстве уехала, остались пожилые люди, еще возделывают землю и держат скот.

До российской границы считаны километры и не проходят сутки, чтобы оттуда что-то не прилетало. Дистанции позволяют работать оккупантам и "Градами" и ствольной артиллерией, а в последнее время еще и стали донимать управляемые авиационные бомбы. "Ущерба много и они ежедневно увеличиваются, если брать нашу общину, у нас пострадало 400 домохозяйств, которые зарегистрировались, а те, кто не зарегистрировался — их значительно больше", — рассказывает Владимир Вилуев.

Села исчезают с карты, люди бегут из своих дворов. В этом пограничном селе около полутысячи человек осталось более сотни.

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