На Прикарпатье медведица разорвала грибника: четверо хирургов спасали ему жизнь

Бурая медведица, защищая двоих своих медвежат, растерзала 50-летнего жителя Прикарпатья, который пошел в лес за грибами. Сейчас мужчина в больнице. Медики говорят, что он родился в рубашке, ведь чуть ли не истек кровью – все его тело в многочисленных ранах.

Подробности этого драматического случая поведала Алла Пасс в сюжете ТСН.

В поисках грибов Василий отошел от своего дома на какие-то 2 километра. В густом лесу наткнулся на медвежат. Профессиональный лесник и опытный охотник, он мгновенно осознал опасность – где-то поблизости должна быть медведица. Но даже не заметил, как она его свалила на землю и принялась кусать.

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“Я не вставал и лежал – она оставила меня лежащего. Уже во второй раз. Потому что сперва я лежал и начал вставать. И она прибежала и начала есть. И второй раз привалила на землю. Я уже не вставал. И так она отошла немного дальше. И так я отполз. Вышел к машине и поехал домой”, — рассказывал потерпевший, уже находясь в Калушской Центральной районной больнице.

Пострадавший он нападению медведицы в Калушской больнице / Фото: ТСН

Госпитализировали его в тяжелом состоянии. Несколько часов четыре хирурга проводили операцию. Теперь худшее уже позади.

“Раны разного характера – резаные, кусанные, колотые. Есть даже рана на конечности сквозная. То ли коготь такой большой был, не знаю. И так же кисти все. Он говорил, что когда оборонялся, то запихивал ей [медведице] руки в рот", — рассказал врач-хирург Игорь Гуцул.

К операции привлекли сосудистых хирургов, чтобы сшить полностью поврежденную артерию — даже пульса на левой руке пострадавшего не было.

В Осмолодском лесничестве, где произошел этот случай, говорят, что в этом году медведи едва не вплотную приблизились к населенным пунктам. Звери ищут пищу, чтобы набрать жир перед зимней спячкой.

“В этом году урожая черники и брусники почти не было, [ягоды] вымерзли весной, когда были заморозки. Для медведя основная пища — это ягоды, и все медведи спустились вниз, ведь возле села можно найти какую-нибудь пищу — яблоки, груши, и неподалеку сел есть вырубки, где частично сохранилась ежевика”, — объяснил поведение медведей ведущий охотовед Осмолодского лесного хозяйства Михаил Кос.

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Напомним, ранее одна из видеокамер пограничников, установленная в горах Ивано-Франковской области на участке отдела "Шибене", поймала в объектив медведя.

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