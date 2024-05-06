На Прикарпатье мужчина бросился в горящий дом, чтобы спасти 2-летнюю девочку: как все закончилось

На Прикарпатье, в селе Долиняны, мужчина выхватил из пламени двухлетнюю девочку. В загоревшемся доме жили переселенцы с Херсонщины. Один из малышей в комнате играл спичками - огонь мгновенно распространился по всему дому. Сосед, не колеблясь, полез в охваченный пламенем дом, чтобы найти малышей.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Аллы Пасс.

За свои 2 года Ангелина пережила ракетный обстрел. Далее был побег с Херсонщины и переезд на Прикарпатье.

"Когда я рожала ее в Измаиле, в роддом прилетела ракета", - говорит мать девочки.

Теперь девочка пережила и пожар, в котором чудом уцелела.

"Было утро. Мать с бабушкой возились на кухне. Ангелина - была с ними. Двое старших сыновей 7 и 4 лет играли в комнате. Вдруг произошел пожар", - говорится в сюжете ТСН.

Пожар в доме

Бабушка девочки Людмила Гук говорит, что когда начался пожар, она отправила старших детей на улицу и пыталась найти малышей. Однако пожар быстро распространялся.

Сосед Владимир в это время занимался на своем дворе. Увидел у соседей дым, набрал ведра воды и побежал на помощь. Туда уже сбежались и другие односельчане. Услышав, что в охваченном пламенем доме осталась маленькая девочка, мужчина не колебался. Зайти через дверь уже не мог, поэтому начал одно за другим наугад выбивать окна - искал малышку. Говорит: помог телефон, который женщины оставили в доме - в какой-то момент засветился экран, интуитивно мужчина полез именно в ту комнату. Ангелина уже была без сознания.

Двор, где жили переселенцы

"Пламя и дым уже такие были, что я не мог зайти. Так я пошел туда, вырвал, выбил раму из окон. Я не знал просто, где ребенок находится, поставил сюда ведро, чтобы заскочить. Обмотался, залез. Она тут в самом уголке лежала", - говорит сосед-спасатель Владимир Мельник.

Погорельцев доставили в больницу. Они родились в рубашке, говорят медики - ни ожогов, ни отравления дымом. Однако девочку после потери сознания оставили на несколько дней в больнице, также под наблюдением медиков бабушка - от пережитого у нее разболелось сердце. Сгоревший дом переселенцы купили на выплаты. Сейчас семье возвращаться некуда, местные власти поселят их во временный приют и обещают помочь с восстановлением дома.

Пожар в доме

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Напомним, ветеран на протезе двинулся из Киева, чтобы собрать средства на реабилитацию для тяжелораненого побратима.

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