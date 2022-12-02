На Прикарпатье мужчина приютил десяток ядовитых пауков и хищных черепах, которые хозяева не смогли забрать за границу

Бронированные африканские сомы, хищные амазонские лягушки-альбиносы, черепахи и ядовитый паук-птицеед — три десятка экзотических животных приютил в своей небольшой квартире житель Ивано-Франковска Тарас Олейник. Называет их вынужденными переселенцами, ведь их хозяева, убегая из-под обстрелов, спасали и своих домашних любимцев, но за границу экзотических животных брать с собой не решились. Опытный коллекционер экзотов стал для них настоящим спасением.

В одной комнате живет сам с семьей, другую - Тарас Олейник отдал необычным переселенцам, которых здесь три десятка. Из Лисичанска — шиншиллы и сирийские и джунгальские хомяки, морские свинки из Северодонецка, из Ирпеня — грознее пираний, амазонские змееголовы и хищные черепахи. “Их укус такой, как клюв орла. То есть они могут без всяких усилий стальной прут перекусить. Такая черепаха, если она будет голодна, может откусить пальцы в считанные секунды”, — рассказывает коллекционер.

В плотно закрытом террариуме один из самых ядовитых пауков мира – птицеид. "Укус для человека может быть роковым — в считанные минуты, если не введется противоядие", — объясняет Тарас.

Хозяин паука имеет инвалидность, поэтому с семьей эвакуировался в Лондон, а братья домашнего любимца с собой не решился. Иначе, шутит, пришлось бы жить на улице. Почти месяц искал в Украине, для него хорошие руки. “Людей, которых я знаю, не любят пауков. Поэтому я уверен, было бы тяжело. Даже с подбором кормов. Поэтому решение было верным. Я говорю, что я не люблю делать ни животному плохие условия, ни тем людям, с которыми я проживаю”, — говорит хозяин паука Виталий.

Опытный владелец домашнего экзотариума Тарас в начале полномасштабного вторжения рашистов придавал убежище не только животным, но и их хозяевам. В конце концов, люди разъехались, а экзоты остались. Дополнительные хлопоты коллекционера не пугают, он говорит, что этим мы и отличаемся от рашистов, что не бросаем на произвол судьбы тех, кого приручили. Даже пауки и черепахи обладают способностью привыкать к своим попечителям. “Очень много отходов продуктов жизнедеятельности от черепах. То есть почти после каждого питания они нуждаются в смене воды. Все же надо выбирать то время и где-то урезать себе в чем-то. Я скорее яблоко или банан не съем сам. Шиншилла очень любит козинаки, они очень любят вкусности сладкие. Она их у меня уплетает за обе щечки”, — рассказывает мужчина.

На эмоциональную разгрузку в свой экзотариум Тарас приглашает военных и волонтеров, чтобы те хоть немного забыли фронтовой ужас. Дает ласкать животных, кормить и развлекает рассказами о них. Большинство таких реабилитации приходят с детьми.

Счастье, говорит коллекционер, что экзоты ненамеренно подобрались такие, что на днях и в природе могут жить в воде без кислорода и света, когда выключается электроэнергия и обесточиваются террариумы.

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