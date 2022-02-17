На Прикарпатье на ходу вспыхнул газовоз с топливом: пожар тушили полсотни спасателей

На Прикарпатье на ходу вспыхнул газовоз с топливом: пожар тушили полсотни спасателей

К месту вызова сразу были направлены пожарные.

На Прикарпатье, в селе Креховичи, прямо на ходу загорелся газовоз, полный топлива. Произошла разгерметизация цистерны и вспыхнул многометровый огненный факел.

Об этом говорится в ТСН.Ранок 17 февраля.

Авария произошла на трассе посреди села, так что спасателям пришлось эвакуировать жителей ближайших домов. Движение транспорта на дороге, соединяющей Ивано-Франковск со Львовщиной, государственного значения на несколько часов остановили. Пожар тушили полсотни пожарных, задействовали 11 машин спецтехники. Действовали осторожно, чтобы не повлечь за собой взрыв наполненной газом цистерны — сначала охладили ее водой с безопасного расстояния, а затем залили пеной.

На Прикарпатье на ходу загорелась цистерна с топливом

Напомним, в Полтавской области посреди дороги взорвался бензовоз. На месте происшествия погиб водитель грузовика.

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