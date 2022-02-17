На Прикарпатье не гасят цистерну с газом, чтобы не спровоцировать мощный взрыв

На Прикарпатье не гасят цистерну с газом, чтобы не спровоцировать мощный взрыв

Ее еще охлаждают, но опасность уже максимально нейтрализовали.

Газовоз, полный топлива со вчерашнего дня, до сих пор гасят спасатели на Прикарпатье. Авария произошла на трассе посреди села, с цистерны поднялся огненный факел. Жителей близлежащих домов пришлось эвакуировать, движение транспорта перекрыть.

Об этом идет речь в ТСН.12.00.

Пожар произошел в селе Креховичи и продолжается до сих пор, но сейчас уже к месту возгорания спасатели позволяют приближаться.

Авария произошла на трассе прямо посреди села, разгерметизировалась цистерна, пожар вспыхнул мгновенно. До ближайших домов было 50 метров, так что спасателям пришлось срочно эвакуировать жителей ближайших домов. Движение по трассе сразу перекрыли. И вот уже почти сутки гасят газовоз, здесь открытый огонь. Спасатели говорят, фактически сейчас они постепенно охлаждают цистерну. Сложность ситуации состоит в том, что они не могут просто залить ее водой. Иначе цистерна, полная газа, взорвется. Поэтому пожарные действуют очень осторожно.

«Здесь речь не идет о тушении пожара – а об охлаждении цистерны. Действовать здесь нужно очень осторожно. Ведь если просто залить цистерну водой, она мгновенно взорвется. Опасный газ осядет на всей близлежащей территории в радиусе 200-300 м. И достаточно будет, чтобы кто-то зажег сигарету, как здесь все взорвется», — сообщают в ГСЧС.

Цистерна в огне: есть ли угроза для жителей села на Прикарпатье

Эксперты со вчерашнего дня мониторят ситуацию, сделали замеры воздуха и уверяют, что превышения содержания опасных веществ нет. Люди, которые пришлось эвакуировать из ближайших домов, но сейчас им позволили вернуться домой.

Движение транспорта на этой дороге соединяющего Ивано-Франковск со Львовщиной государственного значения на несколько часов было остановлено вообще. Но сейчас проезд есть, машины пускают в объезд опасного участка улочками.

Здесь задействованы колоссальные силы – полсотни пожарных и 11 машин спецтехники.

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