На Прикарпатье оборудовали школы защитным оборудованием по израильскому примеру и разрешили оффлайн-обучение

На Прикарпатье защищают от взрывной волны окна и двери школ и садов с помощью специальных металлических ставен. Идею местные волонтеры позаимствовали у Израиля. Изготовляют не точные копии, а разработали собственные конструкции – с учетом особенностей стен учебных заведений. Потратили на это более полугода, даже испытания проводились в зоне боевых действий, говорится в ТСН.

В лицее последние приготовления к обучению — с тех пор как велика война, здесь впервые начнутся офлайн уроки. Здание нет подвала, поэтому невозможно обустроить укрытие, а огромные огромные окна на первом этаже ничем не были защищены. Поэтому до сих пор старшеклассники учились онлайн, а дети занимались в другом лицее. “Чтобы закрыть окна блоками, первое, что мы говорили – об освещении – естественно обязательно должно быть в учебном кабинете. И второе, эти блоки не действуют на доступ воздуха, и сам фасад портится, когда закрывают полностью эти стены- цветение, плесень, запахи”, – объясняет директор заведения.

Лицеистов возвращают на обучение благодаря металлическим ставням, похожим на огромные бытовые жалюзи. Рядом в детском саду конструкция несколько иная. В обоих случаях это – надежная защита от обломков и взрывной волны. Каждый раз, когда будет раздаваться тревога, окна будут закрывать металлическим занавесом. “Это – 6 мм металл, который при закрытии делает один сплошной лист металла. Хотя по испытаниям, которые мы делали, даже много 6-ки”, — говорит волонтер Роман.

Идея не нова, говорят волонтеры, которые и предложили ее ивано-франковским учебным заведениям, заимствовали ее у Израиля. Подобные металлические ставни, говорит Аллой Снурниковой, живущей в Израиле уже 10 лет, у них стоят на каждом окне в домах старше 40 лет. В более старых постройках — на окнах комнат-укрытий. “Наибольшая взрывная сила идет через окно, чтобы стекло не посыпалось, герметично закрытое металлическое окно позволяет сохранить в комнате безопасной и воздух и собственно обезопаситься от взрывной волны. Не действует это устройство на прямое попадание, но на него ничего не действует.

7 месяцев понадобилось ивано-франковским волонтерам, чтобы воплотить израильский опыт в реальность. Даже испытания были - осуществить их помогли военные. “Что прилетало, то мы в зону боевых действий отвезли. Наши друзья-бойцы ее там поставили и ждали, что будет”, – говорит волонтер.

Использование таких ставен и собственно разрешение на обучение при их наличии, даже если в заведении нет подвала, разрешила специальная комиссия. “На все заведения, где находятся дети, нам два разрешения ГСЧС и ОВА. Они имеют разрешение на использование заведения, после обследования. То есть выезжает комиссия, которая обследует заведение в количестве нескольких человек, они подписывают акт с разрешенной площадью”, — объясняют в департаменте образования.

На окнах учебных заведений защитные ставни будут ставить на средства городского бюджета. Опытом Ивано-Франковска заинтересовались и в других городах.

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