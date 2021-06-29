На Прикарпатье отец спас из воды трех дочерей, а сам исчез: поиска продолжаются второй день

На Прикарпатье отец спас из воды трех дочерей, а сам исчез: поиска продолжаются второй день

Глубина здесь местами до 3 метров, немало воронок, а хуже всего — очень сильное течение.

Второй день на Днестре вблизи Галича на Прикарпатье ищут 39-летнего мужчину. Накануне он с тремя своими детьми пошел на реку отдыхать. Малые начали тонуть, мужчина сумел всех вытолкнуть на мель. Однако сам исчез под водой.

Об этом говорится в ТСН.14.00.

На Днестре местные устроили стихийный пляж и знают, где можно спуститься к воде. Трое дочерей в возрасте 8, 10 и 11 лет вместе с отцом — они живут в Галиче — пришли сюда прямо, по тропинке через лес и решили искупаться. Одна из девочек зашла на глубину и течение начало ее затягивать дальше. Инстинктивно она ухватилась за свою сестру и потащила за собой.

Отец вместе с третьей дочерью начали их вытаскивать. В конце концов мужчина сумел вытолкнуть всех трех детей на мель посреди реки — метров за 20 от берега. А вот сам, рассказывают дети, ушел под воду.

Новости Украины: второй день на Днестре вблизи Галича на Прикарпатье ищут 39-летнего мужчину

Случайные люди увидели детей посреди реки, вызвали спасателей. Дети и рассказали, что случилось с отцом. 39-летнего мужчину водолазы ищут до сих пор. Обшарили уже несколько километров дна реки и берега, но пока безрезультатно. Между тем детей доставили в больницу.

Днестр здесь очень коварный. Очень плохая видимость, потому что прошли дожди. Глубина местами до 3 метров, немало воронок, а хуже всего — очень сильное течение.

Поиски отца продолжаются. Спасатели предполагают, что в панике, спасая детей, он мог наглотаться воды или его схватили судороги, поэтому он не смог справиться с течением.

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