На Прикарпатье ребенка отправили в интернат после мобилизации отца: что известно

В Украине продолжается мобилизация, во время которой на Прикарпатье недавно в армию был призван житель Калуша, который, в свою очередь, является единственным родственником для своей 15-летней дочери. Мать ребенка умерла 10 лет назад.

Детали этой истории не так давно во время служебного совещания рассказала представительница соцслужбы Калушского городского совета Иванна Гвоздецкая.

«Нами был устроен ребенок в центр социально-психологической реабилитации детей, поскольку ее отца, являющегося единственным законным представителем, ТЦК забрал на военную службу. Нами были подготовлены и направлены письма в областной и районный ТЦК относительно реагирования, поскольку он у ребенка единственный законный представитель, других родственников, которые могли бы осуществлять уход за ребенком, нет. Соответственно, ребенок теряет право на семью и воспитываться в полноценной семье. Будем интересоваться, какие выводы из этого письма сделает ТЦК».

Как оказалось после того, как отец ребенка был мобилизован, девочка с помощью одного из мессенджеров связалась с представителями соцслужбы и сообщила об обстоятельствах, в которых она оказалась. Как разъяснили нам чиновники, контакты соцслужбы у девочки были, потому как ее с отцом семья считалась как оказавшаяся в сложных жизненных обстоятельствах.

В комментарии для ТСН.ua Иванна Гвоздецкая сообщила следующее: «Ребенок находится на учете службы по делам детей Калушского городского совета как находящийся в сложных жизненных обстоятельствах. Мать ребенка умерла в 2016 году, потому отец остался единственным законным представителем ребенка. Во время общения через мессенджер ребенок сообщил о том, что отца мобилизовали».

По словам Иванны Гвоздецкой, на момент мобилизации отец самостоятельно воспитывал ребенка и не был лишен родительских прав.

«В связи с отсутствием надежных родственников, которые могли бы обеспечить надлежащий уход и заботу о ребенке, служба по делам детей, действуя в пределах своих полномочий и с учетом наилучших интересов ребенка, приняла решение о его временном устройстве в Центр социально-психологической реабилитации детей Ивано-Франковской ОГА», — говорит Гвоздецкая.

По ее словам, в настоящее время ребенок в безопасности, жизни и здоровье ребенка ничего не угрожает.

«Службой по делам детей подготовлены соответствующие письма в районный и областной ТЦК, воинскую часть, а также службы по делам детей Ивано-Франковской ОГА», — резюмировала она.

Мобилизация отца-одиночки: что говорят в ТЦК

Офицер группы коммуникаций Ивано-Франковского ОТЦК, младший лейтенант Наталья Коцкович в комментарии для ТСН.ua сообщила, что у мобилизованного мужчины на момент призыва в армию отсутствовала отсрочка.

«Согласно данным мобилизационного отдела ТЦК, мужчина, о котором идет речь, был мобилизован Калушским РТЦК и СП 1 мая 2026 года. Когда проверили документы, выяснилось, что отсрочки уже не было. Не было потому, что в конце апреля ее не продлили, потому как законных оснований на отсрочку у этого мужчины не было. Не было потому, что в конце прошлого года в полицию поступило обращение о совершении домашнего насилия этим мужчиной над своей несовершеннолетней дочерью. Было расследование, ребенок был изъят из семьи. В этой связи законных оснований для отсрочки уже не было. Отсрочка автоматически отменилась. Это сделала система. Отсрочка не продлилась, потому как дочери на тот момент не было с отцом. То есть, на момент мобилизации отсрочки не было», — сообщила нам Наталья Коцкович.

