На Прикарпатье соль бьет ключом: местные и не заметили бы дефицита, если бы не ажиотаж вокруг источника

На Прикарпатье соль бьет ключом: местные и не заметили бы дефицита, если бы не ажиотаж вокруг источника

В некоторых селах на Прикарпатье жители соль варят сами, точно так же, как веками – делали их прадеды.

С бутылями или ведрами один за другим в колодец двигаются люди. Местные говорят: такого ажиотажа, сколько живущих не помнят. Впервые приезжают даже жители близлежащих сел, рассказывают ТСН.

«А я все так иду, мне на 2-3 месяца хватить, потому что до сих пор я пользовался сухой солью», — говорит пришедший к источнику мужчина.

Это не шутка – ведь в колодце не родниковая вода – рапа. «Давали на экспертизу, то говорили, что все хорошо, что нет никакого здесь ничего страшного», — объясняют местные.

Свою соль селяне здесь добывают столетиями. Говорят: процесс не сложен, но физически тяжел. Рапа в кастрюле ставят на огонь и когда она закипает, начинает кристаллизоваться. Соль получается мелкая, как песок. «Чтобы полную кастрюлю выварить, чтобы эта соль выварилась, то нужно 5 часов. В течение 5 часов ее нужно помешивать, потому что она пригорает», – рассказывает хозяйка.

Как сварить соль: дефицитное производство на Прикарпатье - ТСН

Из 5 литров рапы, говорит женщина, выходит килограмм соли. Но большинство селян на вываривание времени не теряют – пользуются просто самой рапой. Ею поливают салаты, вторые блюда, подсаливают супы, квасят капусту, делают консервацию. А сало в рапе – пальчики оближешь.

Их соляному источнику, убеждены селяне, не грозит ни засуха, ни потребительский бум – он всегда полон.

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