На Прикарпатье создали павербанки, с которыми бойцы автомобили заводят и стиральные машины включают

На Прикарпатье три друга разработали специальную систему питания для военных, чтобы те могли заряжать телефоны, рации, планшеты, дроны и даже завести автомобиль. Изобретение фронтовики оценили, так что прикарпатцам производство своих аккумуляторов пришлось поставить фактически на конвейер, за месяц делают их по несколько сотен. По гражданскому заказу отвлеклись только раз, говорится в ТСН.

Павербанк для разведчиков невелик и легок, а для командных пунктов, чтобы одновременно заряжать не только несколько телефонов, но и рации, планшеты, дроны и даже завести автомобиль с поврежденным аккумулятором, больше. Их корпуса выдерживают взрывные волны и влагостойкие. "Эта станция весит 9 кг, эта – 12 кг. Когда ты идешь 50 км в одну сторону, тебе каждый килограмм важен”, – говорит разработчик Дмитрий.

Волонтерская история Дмитрия, Владимира и Артура, которые до полномасштабного вторжения занимались бизнесом, началась прошлой весной. Их товарищ-военный попросил достать для побратимов полсотни обычных павербанков, чтобы хоть телефоны с рациями заряжать, но к тому времени это оказалось невероятным дефицитом. Тогда молодые люди вспоминают свое инженерное образование и мастерят сами, но не павербанк, а целую систему питания. “Большой емкости, чтобы хватало надолго – на неделю времени в поле. Сделали один. Он, кстати, до сих пор работает – год по факту. Поступили запросы, что надо такие”, — рассказывает Володя.

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Свои павербанки молодые люди постоянно совершенствуют, уже раз 20 вносили изменения. Один из последних вариантов оказался столь мощным, что запустил медицинское оборудование в затопленной скорой. “Из Херсонской области выводили раненых скорая. По дороге попали в воду, произошло замыкание, машина не заводилась. Ребята вспомнили о станции, завели машину, уехали, подключили оборудование к нашей станции. Для нас сюрпризом стала даже не скорая, а когда ребята запустили стиральную машинку, чтобы постирать вещи”, — смеется Дмитрий.

Начинали только втроем, а теперь собственных рук им не хватает, чтобы отвечать на все военные запросы. Обустроили целую мастерскую и дают здесь работу переселенцам.

Когда в Украине из-за нападений рашистов на энергосистему начали отключать свет, ребята говорят, за павербанками к ним очередь стояла. Однако на гражданские запросы они решили принципиально не реагировать, исключение было сделано только для светофоров. Изучили, как те работают, сколько потребляют электроэнергии, и на основе павербанка для командных пунктов смастерили бесперебойную систему питания для светофоров. Она автоматически начинает подавать ток, как только в сети исчезает электроэнергия. Заряжается тоже сама, когда появляется свет. “На больших перекрестках они могут питать до 5-6 часов. Маленькие перекрестки могут питаться до 9 часов. И этого периода "заряда-разряда" хватает, чтобы восстановить заряд аккумулятора до полного. Добавили систему обогрева, то есть автономный обогрев включается, когда минус на улице. Отдельно идет система охлаждения, когда летом будет жарко, зарядка идет автономно», – говорит Володя.

Ивано-Франковск заказал молодым людям 10 таких систем. Их установили на крупнейших городских перекрестках.

Очередной заказ для военных ребята тоже успели сделать. Тестируют еще сотню систем питания, чтобы отправить их на Бахмутское направление. Кстати, на каждую дают так называемую "гарантию "до победы" – то есть бесплатно обещают ремонтировать, сколько понадобится.

На Прикарпатье создали уникальные павербанки

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