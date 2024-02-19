На Прикарпатье в церкви обнаружили уникальную находку – столетние тризубы под иконами (видео)

На Прикарпатье, в храме Преподобной Параскевы Сербской, что в селе Большой Ключев, случайно обнаружили уникальные изображения – тризубы под иконами. Настенными рисунками почти 100 лет. Люди предполагают – иконами тризубцы прикрыли, чтобы спасти от уничтожения советскими властями, которые оккупировали эти земли в 1939 году.

Тайна этих фресок сохранилась до сих пор только потому, что они находятся под куполом в алтарной части храма. А туда вход ограничен – женщинам категорически нельзя. И даже корреспондентка Алла Пас, готовя этот сюжет, увидеть эти фрески своими глазами не смогла. Там работал только оператор.

Священник лихо поднимается лесами на 10-метровую высоту. Под куполом – работают мастера. Эта деревянная церковь построена без единого гвоздя, за всю свою более чем столетнюю историю ни разу не ремонтировалась. Стены покривились и нуждались в немедленном ремонте. Когда мастера сняли с них иконы – не поверили глазам – под каждой был тризуб.



"Это все выгорело. А это видно, что давно было нарисовано. Под лет 100 может, а может и больше", — говорят мастера.

Четыре тризуба – каждый более метра высотой, 80 см шириной. Идеально сохраненные цвета. Только один рисунок смотрится бледнее.

По мнению священника, крестьяне пытались стереть его, чтобы оккупанты не уничтожили церковь. А когда не получилось – прикрыли иконами.

"Пересказывали старые люди, где есть спрятанные тризубы в нашем храме. Только мы не знали где, может кто-то и знал, но боялся сказать", — говорит настоятель храма Преподобной Параскевы Сербской села Большой Ключей, протоиерей Юрий Ужитчак.

Стены храма, говорит священник, почти сто лет назад расписал известный иконописец Павел Запорожский.

"Он был из восточной Украины. Но во время УНР – освободительной войны, он эмигрировал на запад, на Галич, и наши хозяева пригласили его разрисовать наш храм", — рассказал церковнослужитель храма Арсений Ужитчак.

И, похоже, именно тогда и появились на стенах эти изображения вместо икон. Поскольку о других церквях с трезубцами по крайней мере на Прикарпатье, священник не слышал. По его мнению, находка – уникальная.

Как говорит протоиерей Георгий Коваленко, традиция прославлять государственные символы в храмах существовала еще со времен Византийской империи.



"Я думаю, что тризуб – это и государственный символ, но и символ нашей христианской истории. Потому как раз наши князья этот символ воспринимали и как государственный, и как символ того, что наше государство, наш народ принял христианство", — комментирует ректор Открытого православного. университета Святой Софии-Премудрости Георгий Коваленко.



В Софиевском соборе на стенах 10 тризубов. Все разные с виду – потому что принадлежали разным князьям. В Киевской Руси это было что-то вроде молитвы, чтобы княжилось хорошо. А когда правитель умирал – тризуб переворачивали.

"Они (тризубы – ред.) обычно располагаются в галереях – внешних, внутренних. Но вот князь Изяслав оставил свои знаки – – в алтарной части Михайловского предела", — отметила ведущая научная сотрудница Институт "Святая София" Любовь Стромилюк.

Тризубы в храме Большого Ключева отреставрируют и оставят на виду, однако экскурсии, чтобы посмотреть на них, не будут водить – говорит священник – потому что это все таки алтарь.

Он уверен – древние изображения не зря открылись именно сейчас, когда Украина снова борется за свое существование.

Напомним, в Украине впервые за 400 лет зазвучала старинная колядка.

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