На Прикарпатье вдова десантного командира воплощает в жизнь мечту погибшего мужчины: подробности

Мужчина впервые пошел на войну 2014-го, а затем – в начале полномасштабного вторжения РФ.

В Прикарпатье вдова десантного командира Олега Перегуды принялась воплотить в жизнь его мечту — обустроить реабилитационный центр для военных. Семья на собственном опыте узнала, что помощь психологов и реабилитологов очень нужна для прошедших ад войны. Ведь Олег сам воевал, поэтому у него зародилась идея создать реабилитационный центр. Впрочем, не успел.

Как начинание погибшего военного продолжают его родные — в сюжете ТСН.

Реабилитационный центр для военных обустраивают на месте, где здесь была водонасосная станция Калуша. Там – большое помещение и 2,5 га прилегающей территории. Сейчас главной здесь — Василиса. Она-то и воплощает мечту своего погибшего мужчины. Олег Перегуда командир роты 80-й десантно-штурмовой бригады погиб в прошлом году в бою за Донбасс.

"В голове уже нет мнений: почему я, почему он, за что это мне, за что это нам? В голове только его фразы: "Кто как не мы", – говорит вдова погибшего военного Василиса Перегуда.

Впервые защищать страну от врага Олег Перегуда ушел еще в 2014 году. Он был добровольцем с Майдана. Воевал два года. Прошел Попасную, Камышеватую, Крымскую, Курдюмовку. Когда вернулся домой, жена его не узнала.

"Это было чувство подавленности, непонимания "где я сейчас, что со мной". Это был такой предел, невозможность забыть, что было там, и невозможность вступить нормально в гражданскую жизнь", — вспоминает женщина.

Тогда мужчину спасло общение в союзе ветеранов вместе с психологами и людьми, на фронте пережившими то, что и он. Этот свой опыт супруги и потом обсуждали не раз – пока Олег не сказал, что хочет создать реабилитационный центр для военных. Ведь, по его словам, "на войне легче, на войне черное и белое — ты просто выжить, а в гражданской жизни очень много проблем".

Заброшенную водонасосную станцию под Калушем обнаружил сам Олег. Но началось полномасштабное вторжение россиян. Муж снова ушел на фронт. В перерывах между боями звонил по телефону жене и давал наставления, как двигать дело. Он придумал для центра название "4.5.0".

"Все военные знают, что это значит. Он рассказывал, когда в рации слышишь "4.5.0", то понимаешь, что все хорошо, все спокойно", — говорит Василина Перегуда.

Сейчас его мечту о реабилитационном центре принялась воплощать она. Она взяла территорию в долгосрочную аренду. Женщину поддержали родные и друзья Олега. Они планируют обустроить здесь огромный зал со специальными тренажерами для реабилитации раненых, комнаты массажа и психотерапии, а также спортивную площадку, теплицы и даже бассейн и ульи с пчелами.

"Наша задача быть максимально доступной для каждого военного, который возвращается с фронта", — рассказала племянница Юлия Перцей.

В настоящее время друзья и родственники погибшего военного занимаются проектно-сметной документацией. Вдова Василиса призывает приобщиться к обустройству центра благотворителей.

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