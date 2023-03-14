На Прикарпатье волонтеры заставили памятники военных заговорить: о павших можно посмотреть целый фильм

"Цифровые памятники" погибшим героям взялись изготавливать волонтеры. С фото и видео, которые предоставляют им родные и побратимы погибших героев, монтируют мини-фильмы и размещают их на базе украинского стартапа – это сервис для сохранения воспоминаний о семье, говорится в ТСН.

Достаточно навести телефон на QR-код в углу мемориальной доски, как загрузит приложение и на экране появляется мини-фильм о погибшем.

Калушанин Юрий Ковальчук ушел на фронт в первые дни Великой войны. Сестра Марьяна вспоминает, как по натуре немногословен, в звонках с передовой он успокаивал, что все хорошо. Даже о награждении орденом "За мужество" умолчал.

Командир противотанкового отделения 80-й десантно-штурмовой бригады Юрий Ковальчук погиб в боях за Харьковщину. Когда друзья предложили девушке установить в школе бойца мемориальную табличку с мини-фильмом о брате, она не колебалась. “Я больше, чем уверена, что мой брат дал бы мне такой шпицак, если бы он знал, что я о нем рассказываю. Я понимала, что пока живы побратимы, пока жива история, пока я могу максимально о нем узнать, это нужно делать. Не откладывать потом, а делать уже”, — говорит она.

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Марьяна стала первой родственницей погибшего бойца, решившейся на цифровой памятник — именно так назвали волонтеры свою инициативу. Создали ее на базе украинского стартапа. Идея создать его появилась у Андрея Маланчика из-за мамы. “Когда я узнал, что мама заболела паркинсоном, у меня возник вопрос – сколько у меня видео с моей мамой, где оно хранится и как его передать в будущее. У меня хаос – потому что хранится где? Нигде! Как мы быстро создаем данные, они быстро теряются”, — говорит Андрей.

4 года назад он уже предлагал украинцам создавать видео для мемориальных военных табличек. Однако идею оценили только сейчас и в настоящее время волонтерам очередь почти полторы сотни заявок. “Мы хотим прикоснуться к каждой семье, дать им осознание того, что там есть Герой. Не просто "давайте будем по нему скучать" — давайте сейчас, пока это все свежее, мы сохраним эти воспоминания. Это история. Это очень важный момент. Нам ее все время переписывали. Пора записать ее таким образом, чтобы ее не переписывали”, — говорит автор идеи.

Видео-история каждого погибшего длится до 5 минут, каждое слово, говорят волонтеры, согласовывают с родными, ведь одни хотят сделать акцент на боевой победе воина, другие наоборот – показать погибшего как человека.

Над созданием историй работают два десятка людей и не только в Украине — собирают фото и видео, пишут сценарий, озвучивают и монтируют. Это нелегко, признаются волонтеры, потому что каждую историю пропускают через себя.

Между тем, автор идеи хочет развивать свою платформу и дальше — так чтобы родные или друзья погибшего сами добавлять воспоминания к уже созданному фильму. "Цифровые памятники" бойцам волонтеры делают бесплатно, но благодарны людям за донаты.

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