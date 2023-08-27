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На примере Израиля: Зеленский рассказал, как США будут помогать Украине

Автор
Павел ЗаяцПавел Заяц
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На примере Израиля: Зеленский рассказал, как США будут помогать Украине

Владимир Зеленский / Фото: Associated Press

"Израильская модель" включает в себя оружие, технологии и финансы.

Украина не отказывается от курса на НАТО, но в ближайшем будущем может рассчитывать на "израильскую модель" военной поддержки.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал в эксклюзивном интервью Наталье Мосейчук.

"Некоторые люди писали и были справедливы, потому что с США у нас наверняка будет именно такая модель – израильская. Там, где есть и оружие, и технологии, и тренировки, и финансы и т.д. Вроде бы израильская, но у нас другое государство и другой враг", - сказал он.

На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео " Есть люди и нелюди! Большое интервью с Зеленским о сенсациях, скандалах, выборах, победе и плане Б".

Напомним, по информации западных СМИ, администрация президента США Джо Байдена склоняется к "израильской модели" в виде 10-летних обязательств военной помощи Украине.

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Дата публикации
Просмотры
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