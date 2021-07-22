На "прощальной" пресс-конференции Меркель пообещала санкции для РФ в случае использования газа в качестве оружия

Ангела Меркель еще раз подтвердила, что Германия и Россия имеют совершенно разные ценности, однако надо и дальше оставаться в диалоге с Москвой.

В Германии приветствуют компромисс с Соединенными Штатами по "Северному потоку-2". А руководство страны заявляет о готовности к санкциям в отношении Кремля, если Россия будет угрожать Украине.

Такое заявление сделала Ангела Меркель на своей едва ли не последний большой пресс-конференции, сообщает корреспондент ТСН Наталья Фибриг.

Это хороший шаг и он требовал уступчивости обеих сторон — Берлина и Вашингтона, а расставленные в документе приоритеты — для Украины хорошие, так договоренность о «Северном потоке-2» прокомментировала Ангела Меркель.

У канцлера сегодня очевидно последняя большая пресс-конференция до завершения правления. Завтра политический Берлин уходит на каникулы, а потом страну ждет избирательная кампания, выборы и формирование нового правительства.

Большой резонанс соглашение с США не вызвало, о «Потоке» канцлера спросили всего дважды. Ангела Меркель еще раз подтвердила, что Германия и Россия имеют совершенно разные ценности, однако надо и дальше оставаться в диалоге с Москвой. При этом канцлер повторила, что и ее правительство, и она лично всегда поддерживали Украину.

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Для Германии важно, чтобы Украина осталась транзитером газа, а Россия не использовала газ как оружие против Украины. Правда дальше — никакой конкретики. «В конце концов у нас есть возможность ввести санкции, это касается прежде всего Крыма и Донецка и Луганска, и у нас есть инструменты реагирования и это соглашение наглядно показывает. Я надеюсь, что нам не придется прибегать к санкциям, Россия сегодня заявила, что не будет использовать газ как оружие. Но в целом мы не остались беззащитными», — заявила Меркель.

Впрочем, что это могут быть за санкции — в соглашении с США Германия не берет на себя никаких конкретных обязательств, зато это декларация о намерениях — что Берлин будет действовать, если Россия таки применит газопровод как оружие против Украины.

«Мы стоим на стороне Украины» — это очень обще в эфире немецкого канала "ЦДФ" повторил немецкий министр энергетики. «Факт есть, что мы с США имеем общую позицию и по России, и по справедливым интересам Украины. Это очень важно. И это четкий сигнал Украине и четкий сигнал России», — заявил Петер Альтмайер

Одновременно компромисс по «Северному потоку-2» и критикуют даже в партии Меркель. Газопровод — это политическое оружие в руках Кремля и угрожает независимости Украины, заявил глава комитета по внешней политике.

А в «Партии «зеленых» назвали компромисс "горьким откатом назад в вопросе защиты окружающей среды".

Однако эта критика остается одиночной, преимущественно в Германии радуются и поздравляют, что Вашингтон и Берлин больше не ссорятся из-за газопровода, и как написала немецкая газета Die Welt, в завершении своего правления канцлер Меркель сделала Путину щедрый подарок.

Напомним, что остановить было невозможно — так прокомментировал президент США договоренности с Германией о запуске «Северного потока-2». Декларацию об условиях использования российского газопровода в обход Украины — Джо Байден и Ангела Меркель обнародовали накануне.

Официальный Киев заявил, что эти договоренности только углубляют кризис. На стороне Украины сразу же выступила Польша, которая также считает российский проект опасностью для всей Центральной Европы.

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