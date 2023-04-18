На протезе встал на защиту Харькова, а теперь бежит 42-километровый марафон: история бойца Романа Кашпура

Военнослужащий Роман Кашпур готовится к 43-му лондонскому марафону, где планирует преодолеть 42 километра на одной ноге и протезе. Роман поставил цель доказать себе и показать другим, что инвалидность не имеет никакого значения. К тому же в Британии надеется собрать не только сто тысяч фунтов на протезирование в Украине, но и организовать в Лондоне аукцион в пользу вооруженных сил Украины, говорится в ТСН.

Роман Кашпур на псевдо "Скиф" уже 23 апреля впервые в жизни будет бежать марафон в Лондоне. Для него это не просто преодоление расстояния – Романа называет это своей философией после потери конечности на войне. Жизнь после ампутации, по его убеждению, имеет три залога. “Первое – это хирург, который должен прооперировать и все сделать правильно, второе – это реабилитация и протезирование, и третье – это жизнь человека, желание жить и возвращаться. Даже первое – это жизнь человека, а все остальное потом”, – говорит боец.

Он ушел на войну добровольцем в 19 лет, стал разведчиком. 4 года назад взорвался на противопехотной мини. В Харьковском госпитале ему пришлось ампутировать концовку. “Для Ромы важную роль сыграли ребята из “Игорь героев”. Они к нему вошли, на собственном примере показали. Один из бойцов пробежался по коридору. И Рома, ага, значит, так можно, можно делать чудеса”, — рассказывает жена военного, с которой Роман познакомился на 4 день в госпитале.

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Рома тоже стал одним из этих героев, он победил в соревновании для ветеранов, но этого ему показалось маловато, поэтому он продолжил тренироваться, прыгать и бегать. Он решил протащить 16-тонный самолет — подкачал нужные мышцы, пока ему сшили специальный жилет и построили стремянку, которая позволила ему тащить самолет почти 7 метров на аэродроме в Чугуеве под Харьковом.

После этого рекорда он сразу задумал новый, но планы изменила война. Он отвез семью к своим родителям в Винницкую, в Хмельник, а сам вернулся защищать Харьковщину, в подразделении "Кракен". "Единственное почему я там бегал, потому что танк расстреливал дома, приходилось бегать с позицию на позицию", — рассказывает Роман.

К тому времени нормального протеза у него не было. Военнослужащий убежден, что отсутствие ноги не причина откосить от армии. "Отсутствие конечности, тем более, если колено свое, как говорит наш воюющий побратусик, ампутация ниже колена — то симуляция", — смеется боец.

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В Лондон на марафон Роман едет не просто бежать, в планах собрать пожертвования для украинцев с ампутациями. Но и этим его планы не ограничиваются, он замыслил изменения в отечественном протезировании. “Нам нужна госпрограмма, которая подготавливает профессиональных работников, сейчас мы как-то справляемся, но очень большой наплыв и мы должны делать в месяц 5-6 протезов, это норма, которая с ассоциацией согласована. Если ты делаешь 10 и больше – то качество теряется, государство должно создавать программы для обучения”, — убежден Роман.

Бежит Роман с украинским флагом, на котором автограф самого Залужного. "Это будет дополнительный стимул, потому что главнокомандующий Валерий Федорович дал приказ и мы не имеем права его не выполнить", — уверяет Роман.

Артефакт не собирается оставлять себе. “Флагов с такой подписью очень мало, а такой, что с подписью и будет бежать марафон – он будет один и хочется выставить его на международный аукцион, чтобы потом все средства аккумулировать на помощь ВСУ, все, что нужно для будущего наступления, планируем сделать хорошее дело”, – говорит боец.

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