На пути к саммиту мира: новые ставки Путина, старые ловушки Запада и как в конце концов выиграть войну

Уже с 1 сентября этого года ученики 10-11 классов российских школ будут учить историю по новым учебникам, где, в частности, речь идет о "специальной военной операции", как они называют войну против Украины, и "воспитании нескольких поколений украинцев в неприязни к России на неонацистских идеях". Нетрудно представить, что будет в головах россиян, которые после двух лет таких "новых" знаний пойдут в армию. Не зря сначала в России думали повысить минимальный возраст призыва на срочную службу с 18 до 21 года, но затем увеличили максимальный – с 27 до 30 лет.

И, опять же, не новость, что Путин готовится к очередной большой волне мобилизации. Контрнаступление Сил обороны Украины, которое длится уже третий месяц (если считать от официального заявления президента Зеленского о его начале – ред.), обнажил огромную проблему России – нехватку резерва. Причем даже не для наступления (хотя наивно полагать, что в Кремле больше не хотят захватить Киев), а для удержания оккупированных территорий. Для большого текста The New York Times "Вечная война Путина", пресс-секретарь кремлевского "фюрера" Песков сказал, что им якобы больше не нужно захватывать другие украинские территории, "мы просто хотим контролировать всю землю, которую записали в нашей Конституции, как нашу ".

Эта статья в NYT появилась в воскресенье, 6 августа, на второй день встречи дипсоветников более 40 стран в Джидде (Саудовская Аравия) об окончании войны на основе Формулы мира президента Зеленского, где был даже спецпредставитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй, а вот Россию не пригласили. Нет, ТСН.ua не утверждает, что NYT опубликовал свою статью намеренно под эту встречу. Но очень активно именно в эти дни ее тиражировала российская пропаганда вместе с опровержением слов Пескова для этой же статьи, что предстоящие 17 марта 2024 года президентские выборы в России "это не демократия, а дорогая бюрократия, и Путин будет переизбран с более чем 90% голосов".

В Офисе президента Украины (ОПУ) говорят, что цель встречи в Саудовской Аравии и последующих таких консультаций – подготовить Глобальный учредительный саммит мира уже до конца года, где должны утвердить Формулу мира президента Зеленского из 10 пунктов, которую он впервые представил на саммите G20 на Бали прошлой осенью. Однако как это приблизит нас к окончанию войны на украинских условиях, непонятно. Вот поэтому в этом тексте ТСН.ua подробно исследовал главные итоги консультаций в Саудовской Аравии, новые ставки Путина в этой войне, дальнейшую стратегию Запада по Украине и старые ловушки, которые могут нас ждать уже до конца 2023 года.

От Саудовской Аравии к миру: как заставить Путина отступить

Многие украинские СМИ называли встречу в Джидде "саммитом". Однако саммиты – это, как правило, о лидерах государств. Поэтому это, скорее, политические консультации. Первая встреча политических советников и дипломатических спецпредставителей состоялась в Копенгагене накануне Вильнюсского саммита НАТО, а сейчас в Саудовской Аравии. И откуда вообще появилась идея организовать такие консультации? Ведь, с одной стороны, это очень напоминает формат "Рамштайна", однако больше с политическим уклоном относительно того, как пишет The Wall Street Journal, как должно выглядеть будущее мирное соглашение между Украиной и Россией. С другой стороны, это несколько напоминает Крымскую платформу.

Еще в конце прошлого года министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что Киев хочет провести большой мирный саммит на площадке ООН в конце февраля (вероятно как раз на 24 февраля, то есть ровно в год полномасштабного вторжения – ред.), и тоже без России. Позже президент Зеленский предлагал организовать саммит Формулы мира на 500-й день полномасштабного вторжения в начале июля накануне Вильнюсского саммита НАТО. Однако мир оказался к этому не готов.

Поэтому сейчас возникает логичный вопрос: как эти политические консультации в Копенгагене, Саудовской Аравии и последующие встречи, которые, по словам руководителя ОПУ Андрея Ермака, должны сначала привести к первому учредительному Глобальному саммиту мира, а затем ко второму итоговому, где должны зафиксировать завершение войны, пока не ясно. ТСН.ua не утверждает, что эти консультации не нужны. Напротив, с их помощью Украина добивается как минимум двух важных целей.

Во-первых, это формирование большой проукраинской мировой коалиции, привлекая также страны Глобального Юга, где нередко разделяют пророссийское видение причин войны и пути ее окончания.

Во-вторых, это о сведении всех разговоров о "мире" к украинскому видению окончания войны, потому что в последнее время появилось очень много "мирных" планов по Украине, которые размывают настоящее движение в мир и играют на руку России.

Также, по словам Андрея Ермака, важно было участие спецпредставителя Китая в консультациях в Саудовской Аравии (потому что от участия во встрече в Копенгагене Пекин отказался – ред.). В Госдепе США и ЕС считают роль Китая продуктивной. То есть, как видим, в адрес Пекина звучат довольно осторожные оптимистичные оценки, особенно на фоне итогов телефонного разговора министра иностранных дел Китая Ван с российским главой МИД Сергеем Лавровым сразу после Джидды. Как отметили в МИД Китая, Ван И сказал Лаврову, что Китай будет придерживаться "независимой и беспристрастной позиции", а также планирует активно выступать за мирные переговоры и политическое решение по Украине.

Однако эксперты предупреждают: не нужно слишком очаровываться, чтобы потом не разочаровываться. Опять же, в разговоре с Лавровым, как это изложил МИД Китая, войну России против Украины Ван И назвал "украинским кризисом", подчеркнув, что Китай и Россия — "надежные и добрые друзья и партнеры, которым можно доверять". К тому же даже на консультациях в Саудовской Аравии Китай не отказался от собственного "мирного" плана по Украине, который ничего общего с миром и окончанием войны не имеет.

Негативная реакция Москвы: на самом деле Запад знает, как остановить Путина

Какие только вбросы по подробностям консультаций в Джидде не появлялись. К примеру, что там циркулировал еще один "мирный" план. Или, что Украина вроде бы согласилась сесть за стол переговоров с Россией до вывода вражеских оккупационных войск с территории нашей страны. Однако ничего общего с реальностью это не имеет. А вот что действительно согласовали все участники более 40 стран, — это полная поддержка и уважение независимости и территориальной целостности Украины. То есть с этим согласились также Китай и страны Глобального Юга.

Россия очень нервно отреагировала на встречу в Саудовской Аравии. Подытоживая шизофрению, которая продолжает звучать из Москвы, можно сделать два вывода.

Во-первых, до объявления очередной большой волны большой мобилизации и своих президентских "выборов, Путин хочет выиграть для себя время, поэтому кремлевская пропаганда и продолжает врать, что Москву устроит сохранение за ними "территориальных реалий", параллельно втянув Украину в себе" -3" или "Стамбул-2". Речь идет об украинских Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях, которые осенью прошлого года кремлевские преступники записали в российскую конституцию, однако не контролируют их полностью.

"Они хотят выиграть время. Потому что, даже со своим чрезвычайно большим украинским мобилизационным потенциалом, Россия не может так быстро обучать и "переваривать" новых мобилизованных, которых ей нужно эффективнее использовать на поле боя, как в позиции активной обороны, так и, как это происходит сейчас, когда украинская сторона пытается прорвать российскую оборону, и тем более в случае, если они решат, а у меня нет сомнений, что по сценарию, когда будет заморожена линия разграничения, за полгода-год – это не имеет значения – Россия попытается протиснуть дальше и как минимум захватить большую часть украинского левобережья по Днепру. Для этого России очевидно нужна пауза", — сказала ТСН.ua Мария Золкина, глава направления "Региональная безопасность и исследование конфликтов" Фонда демократические инициативы им. Илька Кучерива, исследовательница Лондонской школы экономики и политических наук.

Во-вторых, и этот парадокс, продолжая войну, без особо заметных потерь для таких городов как Москва или Санкт-Петербург, Путин обеспечивает себе стабильный рейтинг поддержки россиян. Поэтому довольно ошибочен подход некоторых наших западных партнеров, что в какой-то Путин или кто-то другой у руля в Кремле таки сядет за стол переговоров. Да и российская экономика не очень то и страдает.

В статье NYT, на которую ТСН.ua ссылался в самом начале, очень выразительная фраза заместителя председателя Госдумы Петра Толстого, который, не скрывая, сказал, что Россия финансирует войну против Украины за счет продажи нефти в Европу через Индию. Конечно, он здесь немного соврал. Однако в комментарии ТСН.ua директор Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Михаил Гончар объясняет, что Россия смогла переориентировать свой экспорт на третьи страны Востока и Юга. Да, это ударило по ним, снизило их доходы по сравнению с тем, что могло бы быть, продавая нефть на европейский рынок, но не фатальным образом.

Относительно Индии, еще в мае глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель призвал блок принять меры по Нью-Дели из-за перепродажи российской нефти в Европу. Ни для кого не секрет, что Индия, да и Китай, покупают российскую нефть с большими скидками. "Если дизельное топливо или бензин поступает из Индии в Европу и производится из российской нефти, это, безусловно, обход санкций, и страны-члены должны принять меры. Если продают, то потому, что кто-то покупает. И мы должны смотреть, кто покупает ", – отмечал Жозеп Боррель.

На втором году войны добыча нефти в России упала всего на 5%. К тому же, как уже множество раз писали западные СМИ, Москве удалось создать свой теневой танкерный флот, экспортирующий нефть, минуя западные ограничения и ценовой "потолок". Плюс России удалось нарастить экспорт сжиженного газа, не ограниченный никакими санкциями вообще. Потому, как видим, Россия получает достаточный уровень доходов для финансирования войны против Украины. По словам Михаила Гончара, санкции оказали крайне ограниченный эффект с точки зрения обрезки нефтегазовых доходов России. А как раз в этом и должен быть их конечный эффект – резкое падение этих доходов, что не позволит России обеспечивать растущие потребности ведения войны.

"Конечно, вы можете возразить: как санкции не работают, когда доходы РФ сократились на 50%. Да, сократились, но база сравнения за прошлый год, когда они были аномально высокими, потому что Россия собственноручно раскрутила ценовую эскалацию на европейском газовом рынке еще в 2021 году. году, а на нефтяном они действовали совместно с Саудовской Аравией, где тоже была ценовая эскалация.Поэтому в прошлом году были получены чрезвычайно высокие доходы, был создан денежный запас для ведения войны.Да и тенденции 2023 года в целом не являются отрицательными. нефть несколько ниже, чем в 2022 году. Доходы вдвое уменьшились, но они выходят где-то на уровень 2021 года, вполне благоприятный для России с точки зрения нефтегазового экспорта", — пояснил ТСН.ua Михаил Гончар.

По словам эксперта, нужно снижать ценовой "потолок" на нефть, которая должна быть в 3-4 раза меньше, чем сейчас — $60 за баррель. То есть, пересматривать стоимость ежеквартально и наконец выйти на себестоимость добычи. Но даже если это сделать сейчас, и это не поможет. Надо полностью пересматривать антироссийские нефтяные санкции, добавив к ним еще и ограничения по продаже газа. Плюс, Западу пора уже наконец обрезать схемы двойного экспорта через страны, которые помогают России обходить санкции для производства беспилотников, ракет и другого оружия, которым Москва продолжает ежедневно убивать украинцев. И ведущую роль здесь играет как раз Китай. Хотя не следует также забывать о таких странах, как Армения, Казахстан и Турция.