На работе потерял сознание, но встал и поехал домой: под Киевом при загадочных обстоятельствах исчез мужчина (фото)

Последний раз мужчину видели в селе Чубинское в 12 км от Киева, дальше его след обрывается.

Под Киевом при загадочных обстоятельствах исчез человек.

Связь с Иваном Любишкиным, 18.09.1952 г.р., оборвалась вечером в субботу, 4 сентября.

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Об этом ТСН.ua рассказал его сын Денис.

"В субботу отец должен был ехать после дежурства (работает охранником) домой. Мы с ним последний раз поговорили по телефону около 19 вечера. Далее связь с ним оборвалась. Я, конечно, начал волноваться, позвонил ему на работу, мне рассказали, что ему стало плохо, он упал с кресла, потерял сознание и начал бился в конвульсиях. Затем прошло. Он пришел в себя и решил ехать домой ", — рассказывает сын.

личный архив

Денис отметил, что отец в свое время служил в Афганистане и получил там две контузии. Сын добавил, что у отца периодически болела голова, он обследовался, ложился в больницу, но чтобы ему становилось так плохо, как в субботу, такого раньше не было.

В воскресенье, 5 сентября, Денис пошел в Дарницкое управление полиции и написал заявление об исчезновении отца.

"Но вы знаете, что искать начинают только на третий день. Поэтому мы с сестрой и друзьями начали искать отца сами. По геолокации с его телефона узнали, что он был в селе Гора. Поехали туда с его фото, очевидцы подтвердили, что видели отца. Потом мне сообщили, что вчера, 8 сентября, его якобы видели в лесопосадке в селе Чубинское. Туда сразу поехала моя сестра. Мы думаем, что отец частично потерял память", — говорит Денис.

Сейчас поисками занимается полиция Киевской области.

Сын пропавшего мужчины Денис просит всех, кому что-либо известно о местонахождении отца сразу звонить ему по телефону: 068-160-76-99, или 102.

Напомним, под Киевом исчез восьмилетний мальчик Николай Иващенко.

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