На реках Гуцульщины к Крещению местные возводят целые ледовые городки

Когда льда не хватает, то в ход идет древесина.

Десятки тонн льда, десятки пар рабочих рук, почти неделя времени — на реках Гуцульщины к Крещению строят ледовые городки. Традиция тянется еще от деда-прадеда. Вот только в настоящее время сильно подкорректирована климатическими изменениями. В этом году в большинстве сел лед мастера вынуждены были частично, а кое-где и полностью, заменить деревом.

Об этом говорится в ТСН.16.45.

Заготавливать лед для строительства ледового городка в Пестине мужчины начинают задолго до Крещения. Из водоема вырезают огромные глыбы, каждая такая около 300 килограммов. На погоду этого года, говорят селяне, буквально молились. Горные реки достаточно замерзнуть не успели. Льдом покрылись только пруды в нескольких километрах от села. "Лед очень хрупкий. Если бы зима продолжалась, например, 2 недели, и держался мороз хорошо, то лед был бы жесткий. А поскольку температура плюс-минус-плюс-минус — есть прослойки в нем и он достаточно хрупкий", — объясняют местные.

Обязанности на этом строительстве четко распределены. Андрей – за архитектора, под линейку расчерчивает глыбы. Кто умеет управляться с бензопилой, вырезает из них геометрически равные детали. Ну, а от кого-то здесь требуются только мышцы – лед таскать.

Почти пятиметровый центральный крест и еще три десятка элементов ледового городка. Чтобы фигуры не рухнули, селяне их закрепляют снегом, обильно смоченным водой. Смесь как бетонная выходит.

А соседняя Соколовка своими ледовыми городками когда-то гремела на всю Гуцульщину. Но изменения климата внесли свои коррективы в давнюю традицию, и теперь почти все здесь построено из дерева. «Это к Богу нужно обращаться, не дал нам льда. Три дня мороза, а пять дней тепла. И откуда лед?» — жалуется жительница.

На реках Гуцульщины к Крещению строят ледовые городки

Каждый год городок в Соколовке отличается, ведь по традиции каждый год за него отвечает другая улица, а таких в селе 12. «Кому-то везет больше, что больше льда, кому меньше, кому-то вообще дождь выпал - из льда сделали, а дождь выпал и все убирали эти городки в целлофаны ночью, потому что утром надо с чем-то показаться», - говорят участники мероприятия.

Селянам повезло – за считанные дни до праздника, когда основные деревянные конструкции уже стояли, лед, пусть и тонкий, но покрыл водоем. Так что из него вытесали часовню, престол для богослужения, подсвечник и даже символ года — тигра. "Мы сегодня уже восьмой день делаем. Ребята пилят, мы украшаем. А еще до того, в ноябре, рвали барвинок – женщины плели барвинки, веночки», – объясняют женщины.

Большинство ледово-деревянных городков местные строят исключительно ради сегодняшнего утра, чтобы после богослужения нырнуть в освященную воду. В Соколовке же пошли дальше – обильно украшают его гирляндами и включают, как только темнеет. Эти города простоят столько, сколько позволит погода. Иногда вплоть до Сретения.

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