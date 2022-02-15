На рекламу — почти в четыре раза больше, чем на лекарства: тендер медучреждения на Киевщине возмутил общественность

На рекламу — почти в четыре раза больше, чем на лекарства: тендер медучреждения на Киевщине возмутил общественность

На лекарства и питание вместе за три квартала года больница потратила ориентировочно полмиллиона гривен. Это почти в четыре раза меньше, чем сэкономили для рекламы.

Киевская областная детская больница №2 в Белой Церкви объявила тендер на создание аудио и видео роликов, а также постеров для бигбордов о больничных услугах. На рекламу потратили почти два миллиона гривен — чуть ли не в четыре раза больше, чем на лекарства. Такие расходы возмутили молодых женщин, которым пришлось пользоваться услугами больницы.

С кем и чем собралась конкурировать единственная в городе детская больница, говорится 15 февраля в сюжете ТСН.19:30.

Молодая мама проводит экскурсию по палате больницы, куда попала с малышом. В палате — поломанные кровати, спать приходится чуть ли не на фанере, матрасы — сверхтонкие, а из окна дует ветер. В больницу Юлия Горобец с ребенком попала под утро, а после обеда в тот же день уже сбежала.

"Я полдня пролежала и у меня было такое ощущение, будто меня били палками. Деревянная кровать — невозможно было лежать", — рассказывает женщина.

В палатах, говорят женщины, грязно, розетки не работают, а в столовую детской больницы с детьми — нельзя. Молодые мамы отмечают, что в больнице ничего не изменилось с тех пор, когда они там лежали детьми.

Тендер на рекламу объявили еще в январе. Но сколько в больнице будет денег в этом году, администрация узнала только на прошлой неделе. 95% дохода ушло только на зарплату врачам. Но директор говорит, что деньги на рекламу сэкономили еще в прошлом году.

По информации, которую больница предоставила НЦЗУ, в прошлом году на зарплату израсходовано 71% дохода. На лекарства и питание вместе за три квартала года только процент, ориентировочно полмиллиона гривен. Это почти в четыре раза меньше, чем сэкономили для рекламы.

Объекты потенциальной рекламы директор больницы журналистам не показала, ссылаясь на карантин. Но пациенты больницы и дальше жалуются на отсутствие даже элементарного. С владельцем больницы, Киевским областным советом, расходы на рекламу не согласовывали. Денег на содержание больниц и так не хватает, поэтому расходы на рекламу больницы считают нецелесообразными.

Через час после интервью с директором больницы результаты тендера были отменены. Но в Областном совете все равно ждут разъяснений от администрации заведения, чем они руководствовались тратя деньги на рекламу.

Напомним, что в Киеве потратят 319 млн. гривен на электрические автобусы.

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