На Родине-Матери в Киеве заменят герб: когда и как это произойдет

В социальных сетях активно обсуждают новость о возможном демонтаже герба СССР со щита статуи Родины-Матери в Киеве. Сайт ТСН.ua спросил у экспертов, насколько это реально сделать и когда именно на щите исчезнет герб империи зла.

О том, что герб на Родине-Матери можно очистить от советской символики и еще без демонтажа стальной руки, нам рассказали в Украинском институте стальных конструкций имени Шимановского.

"У нас уже подписан договор на выполнение проектных работ, а именно – "Капитальный ремонт подъемного устройства (это – эксплуатационный кран, который находится в голове скульптуры) для обслуживания скульптуры "Родина-Мать". В прошлом году мы провели обследование самой скульптуры и ее отдельных конструкций. Подписан договор по выполнению работ по ремонту подъемного устройства. Это устройство может поднимать грузы к голове скульптуры. Его нужно отремонтировать, фактически восстановить, чтобы выполнять дальнейшие работы по демонтажу советского герба", — рассказывает сайту ТСН.ua Николай Черномыз, заместитель генерального директора ООО "Укринсталькон им. В.М. Шимановского" по изготовлению и монтажу металлоконструкций.

Необходимо утвердить герб на щите

Николай Черномыз добавляет, что демонтировать герб СССР со щита Родины-Матери абсолютно возможно, нужно только время и значительные средства.

"Да, это возможно. Но на данный момент еще никто официально не решил, чем именно мы заменим герб СССР, что именно туда нужно повесить. На сегодняшний день официального решения об этом нет. Есть мои предложения. Я предоставлял их соответствующим должностным лицам почти 10 лет назад. "Конечно, это герб Украины — наш трезубец. Но это решение должно быть официально утверждено архитекторами, геральдистами и другими специалистами. Пока такое решение официально не утверждено", — делится с нами эксперт.

36 миллионов и год времени

Черномыз отмечает, что демонтаж герба СССР займет как минимум год времени.

"Сначала нам необходимо отремонтировать подъемное устройство в самой скульптуре. А также завершить проектные работы – они займут не менее двух месяцев. Далее нужно время на восстановительные работы, а они могут затянуться на несколько месяцев и закончиться зимой или весной следующего года. А уже тогда можно выполнять работы по демонтажу герба и монтажу трезубца. Такие работы лучше начинать в летнее время и безветренную погоду. Поскольку их придется выполнять на высоте 92 метра, поэтому все должно быть безопасно для работников-высотников", — рассказывает специалист.

То есть, герб СССР еще будет, как минимум, год возвышаться над Киевом.

"Пока нет конкретных шагов по процессу демонтажа. Да, наш генеральный директор озвучил, что демонтаж герба оценивается в сумму 36 миллионов гривен, возможно, так оно и есть. Но на данный момент еще нет законченного проекта на ремонт и восстановление. А главное, повторюсь, официально не утвержден национальный символ Украины, который будет закреплен на щите", — объясняет Николай Черномыз.

Эксперт: скульптура не развалится

К слову, автор скульптуры "Родина-Мать", Василий Захарович Бородай, умер в 2010 году, не дожив до принятия парламентом закона о декоммунизации, который вступил в силу в мае 2016 года.

Его внук – скульптор Василий Бородай, считает, что теоретически снять герб со статуи можно. Но это чревато разрушением всей конструкции. Он объясняет: руки статуи держатся на специальном противовесе. И если снимать ту, что со щитом, нарушится баланс другой – с мечом. Если снимать с руки только щит (он крепится на специальной дуге), это может вызвать обвал самой конструкции.

Николай Черномыз говорит, что знает об опасениях внука скульптора по поводу возможного обвала скульптуры, но уверяет, что ничего плохо с ней не случится.

"Понимаете, мы являемся институтом металлических конструкций, который фактически и породил статую Родины-Матери в Киеве. Как говорится, мы ее породили и мы ее отремонтируем. Точнее, заменим герб на щите. Мы в этом разбираемся. Конечно, внука скульптора частично прав относительно особенностей самой конструкции статуи, но у нас есть другие варианты замены герба. Поэтому все останется на своем месте и Родина-мать не развалится. Все будет хорошо с ней", — уверяет нас эксперт.

Напомним, в опросе прошлого года в приложении "Дія" 85% из 800 тысяч украинцев проголосовали за то, чтобы заменить советский герб трезубцем.

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