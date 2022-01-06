На Ровенщине легковушка влетела в подводу: людей из телеги разбрасывало по дороге

На Ровенщине легковушка влетела в подводу: людей из телеги разбрасывало по дороге

В аварии пострадали восемь человек и погибли две лошади.

На Ровенщине легковушка столкнулась с подводой, в результате чего пострадали восемь человек. Удар был таким мощным, что людей из телеги разбрасывало по дороге. Из обоих транспортов шестеро взрослых и двоих детей "скорыми" доставили в больницу. Лошади погибли.

Почему произошло ДТП и в каком состоянии пострадали, говорится 6 января в сюжете ТСН.19:30.

В легковушке ехала семья. Двое детей были в автокреслах, так что серьезных травм не получили. Их вместе с отцом отпустили из больницы домой. А вот женщину с переломом руки оставили в медучреждении. Она говорит, что ехали не быстро, но в темноте подводу, которая двинулась на них, просто не увидели.

Мужчина ехал на подводе с погонщиком и еще двумя пассажирами. Все, кто был на телеге, сейчас в больнице. Предварительно виновным в аварии считают водителя подводы. Он нарушил правила, ведь не оборудовал телегу световозвращающими элементами.

"Водитель гужевой подводы имел запах алкоголя. Впрочем, у обоих водителей будут отобраны образцы крови", — рассказали в Ровенской полиции.

За случившуюся аварию ему теперь грозит от 3 до 8 лет за решеткой.

В Ровенской области легковушка столкнулась с подводой - людей из телеги разбросало по дороге | Новости Украины

Ранее сообщалось, что на Закарпатье из-за лошади на дороге произошло смертельное ДТП.

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