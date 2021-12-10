На Ровенщине наказали мать 10 детей, потому что ее дочь пила вино с одноклассниками и попала в больницу

На Ровенщине наказали мать 10 детей, потому что ее дочь пила вино с одноклассниками и попала в больницу

В суде мать девочки раскаялась.

В Ровенской области судили мать 10 детей, чья несовершеннолетняя дочь распивала алкоголь с одноклассниками и попала в больницу.

Об этом говорится в постановлении Березневского районного суда Ровенской области, сообщает ТСН.ua.

Девочка в суде рассказала, что она в кафе выпила вина. После этого ей стало плохо, впоследствии девушке вызвали скорую помощь.

В суде мать девочки раскаялась и просила ее освободить от уплаты судебного сбора и не штрафовать, поскольку она воспитывает 10 детей и находится в затруднительном положении.

Судья признал мать девочки виновной по ч.1 ст.184 КУоАП. Ее оштрафовали на 850 гривен. Суд освободил женщину от уплаты судебного сбора. На это решение можно подать апелляцию.

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