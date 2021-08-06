На Ровенщине от лесовоза на ходу отлетело колесо и сломало плечо пешеходу

На Ровенщине от лесовоза на ходу отлетело колесо и сломало плечо пешеходу

Судиться мужчина не хочет — водитель извинялся, а предприниматель обещал помогать с лечением.

У лесовоза на ходу выскочила деталь от колеса и попала в пешехода. Случилось это в селе Балашовка, на Ровенщине. 44-летнего мужчину госпитализировали с открытым переломом руки. Это еще пациенту повезло — говорят медики. Ведь в двух подобных случаях, произошедших ранее, пострадавшие погибли.

О том, какова причина таких аварий — 6 августа говорится в сюжете ТСН.19: 30.

Открытый перелом у Александра Колодяжного из-за детали, которая отскочила от лесовоза.

Громкий хлопок услышал односельчанин травмированного и выбежал на улицу. Там и увидел травмированного.

Деталь отлетела от грузовика с такой силой, что задев мужчину, пролетела еще 20 метров.

Разбитый фундамент под часовню, а еще штакеты. Именно здесь летела деталь от колеса лесовоза, которая попала в мужчину.

Все потому, что у авто на ходу разгерметизировалось колесо, говорят в полиции. Водитель сразу остановился, подбежал к потерпевшему, оказывал помощь, вызвал карету скорой помощи.

Сейчас водителя нет ни дома, ни на работе, как и его руководителя-предпринимателя. Их коллеги — то, что случилось — считают несчастным случаем.

Лесовоз, деталь от которого отлетела и травмировала пешехода, сейчас находится на на спецплощадке полиции. Он совсем рядом с другим лесовозом, деталь от колеса которого полтора месяца назад нанесла смертельные травмы другом пешеходу.

Этот случай правоохранители Березного еще расследуют. А вот в Новоречицах, где деталь от колеса лесовоза убила 11-летнюю девочку — уже судят руководителя автотранспортного цеха. По версии копов, именно он выпустил на дорогу неисправный грузовик. Врачи говорят — Александру повезло.

"Если сравнивать со случаями, которые происходили раньше, то можно сказать, что ему повезло. Открытый перелом левого локтевого сустава, ушибы мягких тканей", — рассказывает ортопед-травматолог ровенской городской больницы Роман Юкиш.

Уже выяснилось, что лесовоз от которого пострадал мужчина — не проходил техконтроль — обязательный для таких грузовиков.

Однако останавливать авто, чтобы выяснить, проходило ли оно техконтроль — копы права не имеют. Если все же это обнаруживают — наказывают водителя. Штрафом в 340 гривен, а дальше лишением прав.

По словам старшего инспектора патрульной полиции Александра Лисунова, предприниматель юридической ответственности за то, что его автомобиль не прошел обязательный технический контроль, не несет.

Новости Украины: в Ровенской области у лесовоза выскочила деталь от колеса и попала в пешехода

Разгерметизация колеса у таких грузовиков — не редкость. Отчасти из-за перегрузки, как подозревает сын потерпевшего.

А в основном из-за состояния автомобилей, которым 30 и более лет.

После нескольких операций Александра ждет многомесячное восстановление. Судиться мужчина не хочет — водитель извинялся, а предприниматель обещал помогать с лечением. Между тем селяне после очередного ДТП требуют — чтобы лесовозы ездили ночью, когда на улицах нет людей.

Читайте также:

На скорости отлетело колесо : в Киеве посреди трассы погибли две коровы

: в Киеве посреди трассы погибли две коровы В Киеве на Подоле у маршрутки с пассажирами отлетело колесо

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку