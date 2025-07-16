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На Ровненщине мужчина занимался сексом со школьницей, а потом ее избил: шокирующие подробности
На Ровенщине осудили мужчину за секс с несовершеннолетней и избиение девушки.
В Ровенской области к 2 годам испытательного срока приговорили мужчину, который несколько раз занялся сексом с несовершеннолетней девушкой, которой еще не исполнилось 16 лет, а затем избил ее.
Об этом говорится в приговоре Здолбуновского районного суда Ровенской области.
По данным суда, мужчина с 27 по 29 марта и 3 апреля 2025 года в своей квартире занимался сексом со школьницей, которой еще не исполнилось 16 лет.
А уже 17 мая в Здолбунове Ровенской области возле местного магазина между девушкой и ее обидчиком произошла ссора, во время которой мужчина избил несовершеннолетнюю. У нее диагностировать телесные повреждения в виде епіфізіолізу 5 пястной кости левой руки, которые относятся к средней степени тяжести по критерию длительного расстройства здоровья.
На суде мужчина вину признал и раскаялся. Школьница и ее законный представитель на заседание не пришли, однако подали заявление, что «претензий материального и морального характера к обвиняемому не имеют и в дальнейшем иметь не будут». Также потерпевшая по приговору полагалась на решение суда.
Суд проанализировал материалы дела и признал мужчину виновным по ч. 1 ст. 155, ч. 1 ст. 122 УК Украины. Его приговорили к 2 годам испытательного срока.
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