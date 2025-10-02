На Ровненщине в лесу провели необычную "спецоперацию": что известно

На Ровенщине спасли лося / © pixabay.com

Спецоперация по спасению лося развернулась на Ровненщине. На краснокнижное животное, которое увязло в болоте, наткнулся грибник. Поняв, что рогатый сам выбраться не может — на помощь позвал егерей, а те — ветеринаров. Несколько соткилограммового сохатого лесники вытаскивали из болота трактором. Но оказалось, лось не может ходить.

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Анны Махно.

Началось все с поездки Дмитрия по грибы в лес.

«Увидел лося и на что обратил внимание, что он лежит не встает», — говорит Дмитрий Марчук.

Сохатый застрял в болоте и не мог двигаться. Дмитрий бросился звонить к знакомым, а те — к егерям. Но быстро поняли, обессиленный лось сам из ловушки не освободится. На помощь приехали лесники на тракторе, чтобы вытаскивать.

Прибыли и местные ветеринары. Светлана говорит, впервые в жизни имела в качестве пациента лося.

Возили лосю еду, воду и клали сено, чтобы было теплее. Но за несколько дней лось так и не поднялся на ноги. Тогда на помощь отправились и специалисты из Львова, спасающие диких и экзотических животных.

На месте сделали рентген и выяснили, что травмированных костей нет, но состояние животного все равно тяжелое. Решили везти во Львов на лечение.



Лесовозом удалось вывести животное.

