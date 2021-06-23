"На руках несла сына в больницу": в Славянске водитель сбил 4-месячного младенца и скрылся с места ДТП

"На руках несла сына в больницу": в Славянске водитель сбил 4-месячного младенца и скрылся с места ДТП

Малыш получил тяжелые травмы и сейчас находится в больнице.

В Славянске Донецкой области на нерегулируемом пешеходном переходе водитель сбил коляску, где находился 4-месячный младенец. В результате ребенок получил тяжелые травмы, а виновник ДТП просто поехал дальше.

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Эту историю ТСН.ua рассказала мама пострадавшего мальчика Миши София Миколенко.

Как рассказывает женщина, случай произошел 17 июня на улице Ярослава Мудрого. Она с ребенком в коляске пытались перейти дорогу по нерегулируемому пешеходному переходуом.

"Я приблизилась к пешеходному переходу. Первое авто не пропустило нас и на скорости проехало мимо, водитель второго немного притормозил, и я двинулась, а затем резко рванул с места и я отскочила и пыталась потянуть назад коляску, но немного не успела. В этот момент он поехал и задел ее. Люлька коляски оторвалась и полетела на тротуар. Там она перевернулась и ребенок вылетел на землю", — рассказывает детали того дня ТСН.ua София Миколенко.

По словам женщины, водитель даже не остановился и поехал дальше, а она подбежала к ребенку, который после падения едва дышал.

"Я хватаю ребенка на руки и изо всех сил бегу в детскую больницу, которая располагается рядом, я — медсестра этой больнице. Там сразу лечу в реанимацию и отдаю туда ребенка. Скорую я не вызвала, а в полицию позвонила уже находясь в больнице", — рассказывает ТСН.ua София.

Женщина говорит, что 73-летнего водителя, который сбил коляску, догнал другой водитель и заставил его вернуться. Правоохранители опросили свидетелей и открыли уголовное производство.

"Если бы водителя не остановили, то он вряд ли остановился бы и вернулся", — уверена женщина.

София рассказывает, что 4-месячный Миша был в крайне тяжелом состоянии — у него диагностировали перелом обеих теменных и затылочной костей, ушиб головного мозга, субарахноидальное кровоизлияние.

"У него была остановка дыхания. Ребенок был на грани жизни и смерти. 4 дня он боролся за жизнь в реанимации. Он постоянно рвет — это последствия травмы. Сейчас ему уже немного лучше, он играет, ест, улыбается мне своей бывшей улыбкой, мы еще капаемся, но из реанимации нас уже перевели. По поводу дальнейшего развития ситуации, врачи говорят что это — тяжелая черепно-мозговая травма, нужно время на реабилитацию, а сколько этого времени потребуется никто не может знать ", — говорит София.

В полиции Славянская на данный момент переквалифицировали статью уголовного производства по факту ДТП с младенцем.

"Сначала по факту ДТП было открыто уголовное производство по ч.1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения), но впоследствии согласно выводам врачей, которые предоставили нам подтверждение, что ребенок получил тяжелые телесные повреждения, мы переквалифицировали производства на ч.2 в 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее смерть потерпевшего или причинили тяжелое телесное повреждение УК ", — рассказала ТСН.ua пресс-секретарь полиции Славянска Мария Тюрина.

Напомним, что городе Пирятин Полтавской области произошло ДТП. Авто сбило 16-летнюю девушку, которая несла 1-летнего ребенка на руках.

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