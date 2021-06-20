На рынке недвижимости в Украине — стремительный рывок: почему растут цены

У украинцев возросло желание жить за городом.

Безумный рост цен на жилье. На рынке недвижимости в Украине — стремительный рывок. Самые дешевые квадратные метры — в Кропивницком. Это, кстати — единственный областной центр, где стоимость новых квартир уменьшилась. Потому что по всей Украине — цены на жилье выросли в среднем на 10-ть процентов. А в Хмельницком и Днепре — более чем на 20-ть процентов.

Об этом говорится 20 июня в сюжете ТСН.Тиждень.

Украинские цены растут, потому квартир на рынке — значительно меньше: считают отечественные эксперты. Другие же предполагают: денег на руках будто стало больше, а из-за закрытых границ — они остаются внутри страны. Среди прочего — вспоминают и о стабильности гривны, и низких ставках по депозитам.

Но то, что заметили все — это то, как возросло желание украинцев найти жилье за городом. В геометрической прогрессии. И синхронно — с началом пандемии и карантинов. Застройщики — среагировали. И пока — говорят — домик с собственным двориком — можно купить уже по цене однокомнатной в новостройке.

Семья легенды украинской музыки Павла Зиброва свой дом в 350 квадратов называет "Вилла Диана", в честь младшей дочери.

Ранее народный артист с семьей жил в самом центре Киева. Сюда же приезжали только в летние месяцы. Но в прошлом году, когда началась пандемия, переехали сюда, на постоянное жительство. С тех пор говорит, чад и гам мегаполиса теперь кажется пыткой.

И если вы сейчас позавидовали этим загородным пасторалям. То знайте — вы такой не один. В Украине сейчас это едва ли не главный жилой тренд.

"В последнее время и в условиях пандемии люди стали чаще обращаться к нам за покупкой таунхаусов", — отмечает специалист по недвижимости Ирина Королева.

Таунхаус в переводе означает городской дом.

На самом деле - это дом-квартира на несколько семей, соединенный с другими домами в один большой корпус.

Такие дома начали строить в Европе еще в 16 веке. Но только в прошлом году они стали популярными и в Украине. Потому что кроме самой жилплощади есть свое территория. Территория у дома, как правило в одну сотку и огорожена забором.

"В основном задние дворы у каждого таунхауса, где можно организовать зону отдыха, зону барбекю, поставить детский бассейн", — говорит эксперт.

Звучит это все все очень заманчиво. Но только ли плюсы есть в этой идее. И если позитив перевесит то — в какие деньги эта загородная недвижимость обойдется.

Оказывается, что маленький дом за городом сейчас стоит по цене однокомнатной квартиры в городе.

Под Киевом цены высокие. Вот к примеру трехэтажный таунхаус можно купить за 67 000 долларов. Цена зависит от квадратуры выбранного дома.

А вот дом в Черновцах можно приобрести за 55 000 зеленых. В Днепропетровске цена колеблется от 60 000 долларов. А в Харькове можно найти трехкомнатный таунхаус за 43 000 тысячи.

Что же вы получаете за свои деньги?

По своей планировке загородные дома почти одинаковы. Это первый этаж. На нем санузел и большая комната, это кухня соединена с гостиной. Но самое главное — это панорамные окна и выход на свою собственную террасу хотя и небольшую.

Все дома продаются без внутренней отделки. Только внешняя. Поэтому к цене добавляйте еще ремонт, утепление при необходимости. Стоит знать, что дом может иметь не центральную канализацию, а септик. В этом случае выгребную яму придется чистить в среднем раз в полгода.

Павел Зибров говорит, что каждый день работает у своего дома. Вот сегодня чистит бассейн.

Ваша забота и скосить траву, и убрать снег и залатать дырявую крышу. Если у Вас есть дети, добавьте еще наличие садов и школ рядом. Точнее их отсутствие. И глобальную проблему, с которой сталкиваются все, кто живет за городом, несмотря на то - звезда ты или нет — выезд во всех направлениях.

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И самое главное, бюджетное загородное жилье продается, как правило, на на этапе строительства. Поэтому застройщик, который много лет на рынке, советует, как сделать так, чтобы ваши деньги точно были защищены.

"Я советую приезжать на стройку, нанять юриста, это не будут большие расходы, но это сохранит ваше спокойствие при покупке жилья", — отмечает застройщик Денис Наумец.

И земли. Помните, вместе с домом вы покупаете и землю, на которой стоит дом и на которой можно посадить все, чего желает ваша душа и на что хватит ваших финансов. Кстати, если решили жить за городом, то деревья надо сажать первым. Чтобы потом можно было прогуляться по своему двору и гордо сказать, что эти березки я сажал 15 лет назад.

Ну и напоследок. Жизнь за городом точно будет стоить вам дороже, чем в мегаполисе: начиная от коммунальных расходов до затрат на дорогу. Потому что вывезти за город и работу — редко кому удается.

Автор: Ирина Матвиенко

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