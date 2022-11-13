На саммите G20 Лаврова ожидают неприятные сюрпризы, а Зеленского будут слушать онлайн

Уже через два дня стартует встреча самых влиятельных экономик мира.

На саммите G20 для министра иностранных дел РФ приготовили неприятные сюрпризы, а вот украинского президента Владимира Зеленского выслушают онлайн, говорится в ТСН.

Главной интригой саммита "Большой двадцатки" до последнего оставалось участие двух политиков — украинского президента Владимира Зеленского и кремлевского диктатора Путина. Последний — наконец, от участия отказался, но направил вместо себя министра иностранных дел Лаврова.

Курортный остров Бали сейчас превратился в настоящий военный полигон для тренировок спецназовцев, готовящихся к приезду достопочтенных гостей.

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Это будет первый саммит "Большой Двадцатки" за последний год и первый с тех пор, как Россия вторглась в Украину. В повестке дня проблемы мировой экономики, которая до сих пор не может оправиться от пандемии "ковида". Неофициально же – война в Украине занимает ключевое место и главной интригой долгое время было, посетят ли мероприятие руководители именно этих стран.

Из-за развязавшейся войны Запад требовал вообще исключить россиян из престижного экономического клуба. Впрочем, ныне председательствующая Индонезия, отозвать приглашение Путину отказалась. Тогда Западные страны настояли на участии Зеленского — мол, приглашать агрессора без представителя страны, которая сопротивляется этому, означало бы легимитизацию их позиции. Украинский президент был категоричен – приглашение принял, но выступать на одной площадке с Путиным отказался.

Сам Путин до последнего колебался ехать ли ему. В его администрации даже рассматривали вариант встречи с американским президентом. Впрочем, в Белом доме не выразили никакого интереса к переговорам. В конце концов, страну-агрессорку будет представлять министр иностранных дел Лавров, а Путин отказался от участия в престижном мировом собрании.

Но россиянам все равно не избежать публичного унижения. Западные страны обещают бойкотировать их делегацию — Лаврову не будут давить руки и, скорее всего, выйдут из зала во время его выступления, но самое главное — из-за присутствия российского министра отменили традиционное, так называемое, семейное фото.

Тем временем в офисе Украинского президента Владимира Зеленского участие в G20 подтвердили. Зеленский обратится на форум в онлайн-формате.

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