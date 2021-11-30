На саммите НАТО предупредили Россию о "серьезных последствиях" в случае вторжения в Украину

Накануне Кулеба подтвердил, что вероятность российского вторжения высока.

Чем поможет Украине Запад в случае российского вторжения – это обсуждают на днях в Латвии на саммите НАТО. Там собрались министры иностранных дел Североатлантического союза. Главные темы – наращивание российских войск у украинских границ и миграционный кризис в Беларуси. На саммит специально пригласили украинского главу МИД Дмитрия Кулебу. Накануне тот заявил, что Россия может попытаться снова перекроить границы в Европе, впрочем, украинцы будут оказывать жесткое сопротивление.

Об этом говорится в ТСН.16.45.

В НАТО фиксируют накопление российских войск у украинских границ. В Альянсе обеспокоены и предупреждают Москву – вторжение в Украину будет иметь серьезные последствия.

В Пентагоне тоже говорят о наращивании войск и призывают Россию объяснить, что это за войска и с какой целью их перебрасывают к украинской границе. В случае вторжения в Украину, Россия должна считаться с серьезными последствиями. Об этом вот здесь в Риге заявил госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен.

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«Пока позвольте мне лишь повторить, что любые эскалационные действия России были бы серьезной обеспокоенностью для Соединенных Штатов, равно как и для Латвии. И любая новая агрессия приведет к серьезным последствиям», – отметил госсекретарь США.

Это подтвердил и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, когда сегодня прибыл на саммит Североатлантического союза. Он заявил, что новое нападение на Украину будет иметь серьезные политические и экономические последствия для Москвы.

«Это будет высокая цена для России, если она снова примет силу против независимой суверенной страны Украины. Мы уже демонстрировали, что можем соответствовать сильным экономическим и политическим санкциям, мы также усилили военное присутствие в регионе, чтобы защитить наших партнеров от российской агрессии», — отметил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Впрочем, снимать напряжение Россия очевидно не собирается. Москва же в присущей их пренебрежительной форме отвергает любые обвинения. Местный глава МИД Сергей Лавров сегодня заявлял, что это просто плод фантазии Киева и Запада. И Лавров, и Путин говорили сегодня по одинаковому сценарию, что наоборот напасть на Россию может Украина, и тогда Россия вынуждена будет защищаться.

«Если на территории Украины возникнут комплексы какие-то ударные, то подлетное время к Москве будет в 07-10 минут, а в случае размещения гиперзвукового оружия 5 минут. Создание таких угроз для нас и есть "красные линии", но я надеюсь, что этого не дойдет», — заявил Путин.

Новости мира: в Латвии на саммите НАТО обсуждают наращивание российских войск

Тем временем украинский глава МИД Дмитрий Кулеба уже прибыл в Ригу. Он будет здесь как двусторонние встречи, так и примет участие в заседаниях Альянса. Накануне Кулеба подтвердил, что вероятность российского вторжения высока. Это может быть снова захват новых украинских территорий.

Потому Кулеба предлагает западным партнерам подготовить новые мощные санкции против России и усилить оборонное сотрудничество с Украиной. Это может быть как сотрудничество с Североатлантическим союзом, так и двусторонние оборонные договоренности с отдельными странами НАТО. Впрочем, очевидно, что отражаться в случае чего украинцам нужно будет самостоятельно и как заявил Кулеба, российским вторжением украинцы будут оказывать жесткое сопротивление.