На самую дорогую в мире виллу с фреской Караваджо не нашлось покупателей

На самую дорогую в мире виллу с фреской Караваджо не нашлось покупателей

Большую часть суммы нужно заплатить именно за искусство.

В Италии не удалось продать на аукционе уникальную виллу – просили за нее 471 миллион евро. Она знаменита тем, что на потолке дома единственная известная фреска знаменитого художника Караваджо.

Об этом идет речь в ТСН.12.00.

Также читайте Налог на недвижимость в 2022 году вырастет на 21%: сколько придется заплатить за лишние метры

310 миллионов за уникальную фреску Караваджо, и вдвое меньше – поместье с историей. Так нынешние собственники объясняют цену, которую составили за свою виллу. Рисунок уникален, его создали в XVI веке по заказу первого владельца имения. А обнаружили только в конце 1960-х.

«Она имеет большое значение – вероятно, это первая известная нам такая работа Караваджо», – говорит искусствовед Клаудио Стринати.

На торги имение попало по решению суда, из-за спора о наследстве. Отобрать виллу у последней жены владельца – принца из известного итальянского рода Бонкомпании Людовизе – хотят его сыновья от первого брака. А вот последняя - третья его жена настаивает, что деньги следует разделить. Уроженка американского Техаса, Рита Карпентер – была актрисой и журналисткой, а затем работала риэлторкой. Продала в частности Дональду Трампу нью-йоркский небоскреб «Дженерал Моторз». В Италию она переехала с новым мужем, брак с которым принес ей титул принцессы. Любимый, говорит, позволил жить ей на вилле вовек, потому что именно она занималась реставрацией.

Новости мира: в Италии пытались продать на аукционе виллу с известной фреской Караваджо на потолке

«Я сделала все, что могла, чтобы сохранить ее. И надеюсь, что даже если они превратят ее в высококлассный отель, или еще на что-то, им придется полностью восстановить ее, под пристальным наблюдением Министерства культуры», — говорит владелица виллы Рита Людовизи Бонкомпаньи.

Такая ценность должна принадлежать государству, считают десятки тысяч итальянцев, призывающих власти купить виллу. Впрочем, законы страны позволяют это сделать только после аукциона. 471 миллион – это четверть годового бюджета итальянского министерства культуры, и шансов, что покупателем станет именно оно, мало.

Читайте также:

В Кривом Роге детей из-за массовых "минировок" школ отправили на дистанционное обучение

Впервые в Украине однолетнему мальчику пересадили печень от посмертного донора: фото

Под судом, где ждут Порошенко, между митингующими и правоохранителями возникают толчеи