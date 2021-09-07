На седьмой год декоммунизации из городского совета Кропивницкого начали снимать серпы и молоты

На седьмой год декоммунизации из городского совета Кропивницкого начали снимать серпы и молоты

Заменить на трезубцы не решились из-за дороговизны.

На седьмом году после принятия закона о запрете коммунистической символики, декоммунизация добралась и городского совета Кропивницкого.

Об этом говорится в ТСН.14.00.

С фасада «дома с колоннами» — именно так сооружение, где работает руководство города, называют жители областного центра — начали снимать серпы с молотами.

Коммунистических символов на здании около двух десятков. Чтобы снять один — работники тратят пол часа. Работы собираются завершить уже сегодня.

Следы, оставшиеся от тоталитарных символов, шпаклюют в серый цвет сооружения. На все это из бюджета потратили 80 000 гривен. Вместо серпов с молотами на горсовете хотели сделать трезубцы, но из-за дороговизны от этой идеи отказались. «Мы рассматривали такой вариант, чтобы установить трезубец, но он очень финансово затратный. Нам считали смету и это где-то обходилось около 700 000 гривен. Нас община не поняла бы в это время, чтобы мы средства такие большие тратили на такие работы», — убеждает секретарь Кропивницкого городского совета Олег Калюка.

Новости Украины: с фасада городского совета Кропивницкого начали снимать серпы с молотами

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