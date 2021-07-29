На скорости отлетело колесо: в Киеве посреди трассы погибли две коровы

Виновнику ДТП теперь грозит штраф или лишение права управлять машиной минимум на полгода.
Потерял колесо и корову. На одной из столичных магистралей водитель спровоцировал аварию. Он перевозил две коровы в прицепе, но на скорости у того отлетело колесо.
Об этом 29 июля говорится в сюжете ТСН.19: 30.
Живой груз оказался прямо на асфальте. От полученных травм животные погибли мгновенно. Зато, автомобили, двигавшиеся за прицепом, чудом не пострадали.
Но надолго застряли в пробке, пока мертвых коров не убрали с дороги. Виновнику ДТП теперь грозит штраф или лишение права управлять машиной минимум на полгода.
Напомним, в Южном пьяный водитель без документов сбил корову и скрылся с места ДТП.