На скорости отлетело колесо: в Киеве посреди трассы погибли две коровы

На скорости отлетело колесо: в Киеве посреди трассы погибли две коровы

Виновнику ДТП теперь грозит штраф или лишение права управлять машиной минимум на полгода.

Потерял колесо и корову. На одной из столичных магистралей водитель спровоцировал аварию. Он перевозил две коровы в прицепе, но на скорости у того отлетело колесо.

Об этом 29 июля говорится в сюжете ТСН.19: 30.

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Живой груз оказался прямо на асфальте. От полученных травм животные погибли мгновенно. Зато, автомобили, двигавшиеся за прицепом, чудом не пострадали.

Но надолго застряли в пробке, пока мертвых коров не убрали с дороги. Виновнику ДТП теперь грозит штраф или лишение права управлять машиной минимум на полгода.

Новости Украины: на киевской магистрали водитель перевозил коров и создал ДТП - животные погибли

Напомним, в Южном пьяный водитель без документов сбил корову и скрылся с места ДТП.

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