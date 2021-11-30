На следующей неделе расширяется список профессий с обязательной COVID-вакцинацией: кто в перечне

На следующей неделе расширяется список профессий с обязательной COVID-вакцинацией: кто в перечне

Минздрав дополнил список профессий, подлежащих обязательной вакцинации от коронавируса.

В Украине расширяется перечень профессий, для которых вакцинация против коронавируса обязательна. Соответствующий приказ вступает в силу с 9 декабря.

Об этом министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил на брифинге 30 ноября.

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Так, речь идет о работниках предприятий, учреждений и организаций, принадлежащих к сфере управления центральных органов исполнительной власти; которые оказывают социальные услуги, учреждения защиты прав детей, реабилитационных учреждений; которые имеют стратегическое значение для экономики и безопасности государства ("Укрпочта", "Укрзализныця" и другие).

Следует отметить, что в случае отказа от прививки таким работникам грозит отстранение от работы без сохранения заработной платы.

"Обращаюсь к работникам указанных профессий, не откладывайте все на последний день или неделю. Сделайте прививки сегодня. Это защита вас и ваших родных", — призвал глава Минздрава.

Если вдруг вы до сих пор сомневаетесь, почему необходимо привиться против COVID-19 , читайте здесь.

Напомним, ранее в Минздраве объяснили, кого не имеют права отстранять от работы без COVID-прививки.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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