На службу с котом: предприниматель покинула бизнес и отправилась с любимцем защищать украинскую границу

Сначала Людмила переживала, как собратья примут ее пушистого друга, но, как оказалось, волновалась зря.

Боец одного из подразделений территориальной обороны на Волыни Людмила Костюк служит со своим хвостатым любимцем. Летом женщина, которая была успешной предпринимательницей, отправилась записываться в терроборону. С собой взяла кота, и вот уже пять месяцев они вместе служат в одном из военных подразделений вблизи белорусской границы, говорится в ТСН.

Гридж был тихим и спокойным котом, пока жил в городе, а теперь поселился с военными в лесу и дает хорошую взбучку местным котам. Здесь он благодаря своей хозяйке, которая пришла на службу еще летом и забрала кота с собой, потому что дома его не на кого было оставить. Он так быстро прижился. Через час он уже знал, где есть дают”, — рассказывает Людмила.

Сейчас она улыбается и шутит, год назад, рассказывает Людмила, ей было не до смеха. “У меня сестра с мужем военные. Они в Мариуполе жили и детей привезли мне. И я поехала с ними в Италию”, – вспоминает она.

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За границей женщина прожила четыре месяца, и решила вернуться домой, но там долго не задержалась — отправилась служить. Хотя на тот момент была успешной совладелицей кофейни.

Бизнес променяла на войско и службу несет вместе с Гриджо. Сначала Людмила переживала, как собратья примут ее пушистого друга, но, как оказалось, волновалась зря. Военные смеются, что сформировался уже целый кошачий батальон.

Возвращаться в гражданскую жизнь Людмила пока не планирует, да и Гриджо домой тоже не просится. “Поддерживает меня морально. Встречает меня с утра, как я иду на службу. Я выхожу – он стоит”, – рассказывает Людмила.

Так вдвоем они служат пять месяцев и знают, что дождутся победы.

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