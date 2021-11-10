На смерть сбил 15-летнюю девушку и скрывался: суд избрал меру пресечения водителю, который в Одессе совершил ДТП

На смерть сбил 15-летнюю девушку и скрывался: суд избрал меру пресечения водителю, который в Одессе совершил ДТП

Виновнику ДТП грозит до 8 лет лишения свободы.

Киевский районный суд г. Одессы избрал меру пресечения 28-летнему водителю, который на переходе сбил 15-летнюю студентку и ее брата. От полученных травм девушка скончалась, 21-летний парень был госпитализирован, а водитель скрывался от правоохранителей. Теперь виновник ДТП два месяца будет находиться за решеткой.

Также читайте Во Львове водитель совершил три ДТП за 20 минут: кто его остановил и как наказали

Об этом 10 ноября говорится в сюжете ТСН.19:30.

Виновник ДТП во время судебного заседания свою вину признал. Он рассказал, что скрылся с места аварии, потому что испугался. Также 28-летний водитель рассказал, что в тот вечер он возвращался из аэропорта, однако, почему не пропустил пешеходов, не говорит. После аварии мужчина покинул авто, в котором было недопито пиво, и несколько дней прятался у знакомого.

"Во время неотложного обыска в квартире, в которой скрывался 28-летний мужчина, полицейские изъяли вещественные доказательства, свидетельствующие о его причастности к аварии. В частности, это ключи от автомобиля и свидетельство о его регистрации", — говорит спикер Нацполиции в Одесской области Любовь. Гордеевская.

На судебное заседание, во время которого подозреваемому избирали меру пресечения, пришла семья погибшей 15-летней Ирины. Они принесли с собой фотографии девушки и не могли сдержать слез. Бабушка погибшей рассказала, что внучка в тот вечер возвращалась с братом с курсов английского языка. Она мечтала связать свое будущее с юридической практикой и уже поступила в профильный колледж, однако все планы оборвало роковое ДТП.

ДТП в Одессе: водителя, сбившего на зебре 15-летнюю студентку и ее брата, арестовали на 2 месяца

"Пришла, чтобы посмотреть в глаза. Конечно, он будет наказан, но мы будем жить с этой болью", — говорит бабушка погибшей Галина Качаловская.

Несмотря на то, что в салоне автомобиля подозреваемого в ДТП нашли недопитую бутылку пива, сейчас доказать, был ли он нетрезвым за рулем, невозможно, потому что прошло слишком много времени.

Полиция объявила мужчине подозрение по статьям — "нарушение правил, повлекшее гибель человека" и "оставление в опасности". За это ему грозит до 8 лет тюрьмы.

Напомним, в Одессе на Адмиральском проспекте 4 ноября водитель автомобиля Opel сбил 15-летнюю девушку и 21-летнего парня. Несовершеннолетняя погибла на месте ДТП.

Читайте также:

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку