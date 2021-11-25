На Соломоновых островах протестующие подожгли парламент и крушат правительственные здания

Австралия направила своих военных по просьбе власти.
Массовые антиправительственные протесты на Соломоновых островах – это небольшое государство в Тихом океане недалеко от Австралии.
Об этом говорится в ТСН.12.00.
Митингующие подожгли парламент и крушат правительственные здания и магазины. Полиция пытается противостоять толпе и применяет слезоточивый газ.
Власти объявили полный локдаун на полтора дня, но протесты это не остановило. Люди недовольны уровнем жизни, а последней каплей стало разрыв дипломатических отношений с Тайванем и установление их с Китаем – это чувствительная тема для региона.
Премьер Австралии заявил, что по просьбе правительства Соломоновых островов отправит туда сотню военных и полицейских.
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