На спасение есть несколько минут: Жданов рассказал о ракетах "Искандер", которыми Россия ударила по Днепру

Российская армия стала чаще применять "Искандеры" по Украине. В последний раз враг ударил этими ракетами по Днепру в ночь на 4 июня. Обе ракеты сбили Силы противовоздушной обороны. Однако обломки нанесли значительные разрушения: разбили частный сектор, повреждено 16 многоэтажек и полтора десятка автомобилей. К сожалению, есть раненые, среди них одномесячный ребенок.

Сайт ТСН.ua расспросил военного эксперта Олега Жданова, что это за ракеты, чем они опасны и сколько их еще может быть в России.

Какая ракета атаковала Днепр

Применение оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) "Искандер" позволяет наносить удар ракетами "Искандер-К" и "Искандер-М". Днепр 4 июня атаковали "Искандеры-К".

"Искандер-М" — это баллистическая ракета с дальностью до 500 км, а "Искандер-К" — это крылатая ракета с дальностью 1500 км. Она дозвуковая, летит на малых высотах и малозаметна”, – рассказал Олег Жданов.

Какой "Искандер" труднее сбить

Крылатую ракету сбить легче, говорит военный эксперт.

“С баллистическими ракетами есть проблема в том, что они сверхзвуковой скорости. Они летят по баллистической территории и очень быстро. Сегодня у нас с баллистическими ракетами может бороться только Patriot и SAMP/T”, – рассказал Олег Жданов.

По его словам, проблема также состоит в том, что ракета не уничтожается в воздухе.

Это такой случай очень редкий, когда взрывается. Потому что ее сбивают, как американцы ее называют, "летучим бревном". Ракета без взрывчатого вещества. Ее задача — сбить баллистическую ракету с траектории, чтобы она не попала в цель. Она отклоняется и разражается в другом месте. Там очень крепкая головная часть и разрушить ее в воздухе очень тяжело. А простым взрывом, как это делают обычные зенитные ракеты, когда сбивают крылатую ракету или "шахед", – это неконтактное действие. То есть рядом с целью взрывается противоракета и этими обломками она разрушает и распадается. Там прочность ракеты намного меньше”, – объяснил Олег Жданов.

Он отметил, что "Искандер-К" сбивает любой комплекс, в том числе С-300.

“Когда летит крылатая ракета, она издает звук как небольшой реактивный самолет. Потому что принцип тот же – двигатель у нее реактивный. А когда ее сбивают, то обломки на конечном участке траектории падают, иногда развивая сверхзвуковую скорость. Они идут в свободном падении с инерцией полета ракеты», – рассказал военный эксперт.

На спасение иногда есть несколько минут

Искандер-К может запускаться на расстоянии 1 500 км от Днепра — это дальность полета этой ракеты.

“Ночью на Днепр они летели с юга – из Крыма. Так враг может запускать их с территории России, Ростовской, Белгородской области. Крылатая ракета "Искандер-К" может еще маневрировать, менять курс и затем поражать цели", — говорит Олег Жданов.

По его словам, "Искандер-К" сложно обнаружить, потому что она летит на дозвуковой скорости и очень малых высотах.

“Ее нужно найти – в этом проблема. Когда ее находят, то пытаются отследить, потому что она может менять курс. Могут терять ее, потому что ракета запрограммирована таким образом, чтобы прятаться в складках местности, чтобы прятаться за искусственные препятствия, чтобы ее никто не заметил. Если ее обнаружили, есть шанс ее сбить”, — говорит военный эксперт.

Баллистическую ракету наоборот видят, но не всегда успевают отреагировать, чтобы ее сбить, рассказал Олег Жданов.

"Искандер-М" летит на 480 км – это гарантированная дальность пуска. Считайте примерно 500 км от Днепра, любая точка в этом круге – это может быть место старта этой ракеты. Но летит она меньше восьми минут. Чтобы включить тревогу и спрятаться в укрытие может быть несколько минут”, — говорит Олег Жданов.

Сколько "Искандеров" есть в России

По словам Олега Жданова, в России может быть накоплено несколько сотен ракет "Искандер" разных типов. Кроме того, враг постоянно производит их.

“В месяц они могут производить пару десятков, не больше. Они их постоянно производят – около 100 ракет в месяц. У них там где-то 20-30 ракет в комплекс "Искандер-К" и "Искандер-М". Ну и остальное там – Х-101 крылата они производят, Х-155. Так что на сегодняшний день, по оценкам нашей разведки, в РФ может быть в наличии до тысячи ракет разных типов», – рассказал военный эксперт.

Какая ракета вызывает большее разрушение

Он отметил, что баллистическая ракета "Искандер-М" вызывает большее разрушение.

"Искандер-К" — у нее более поверхностный взрыв и там меньше разрушений. А вот "Искандер-М" погружается в землю и поднимает бешеное количество земли, взрывная волна очень велика. Единственное, что Искандер также может быть в касетном варианте», — говорит Олег Жданов.

В этом случае высота подрыва составляет около километра и ракета покрывает огромную площадь обломками, объяснил военный эксперт.

Кстати, в Днепре фотография была, что человек держит шрапнель, это как арматура 10 или 12 миллиметров, которую нарубили на специальном ноже. И эта шрапнель закладывается в головную часть. Это может говорить о том, что ракета была в касетном варианте. А она дает меньше разрушений, но больше жертв среди людей – не важно это военные или гражданские”, – рассказал Олег Жданов.

Напомним, около пяти утра 4 июня Россия нанесла удар по Днепру двумя крылатыми ракетами "Искандер-К". Обе цели сбили Силы противовоздушной обороны.

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