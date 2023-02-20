На станции скоростного трамвая в Киеве случился потоп: что происходит

В настоящее время станция работает в штатном режиме.

Киевляне сообщают, что станцию скоростного трамвая залило водой. Речь идет о станции "Олексы Тихого" (пстарое название "Полевая"), расположенной рядом с Политехническим университетом.

На опубликованном видео видно, как пассажиры идут по доскам, которые уложили в переходе, чтобы люди не замочили ноги.

В сети пишут, что станцию закрыли для пассажиров из-за потопа. Но в коммунальном предприятии "Киевпасстранс" ТСН.ua заверили, что станция "Тихого" уже работает в штатном режиме.

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"Утром произошла авария сети водоснабжения, трамваи проезжали станцию "Олексы Тихого" без остановки. Водоканал оперативно ликвидировал последствия аварии, воду скачали. Сейчас эта станция скоростного работает в штатном режиме", — сообщили сайту ТСН.ua в КП "Киевпасстранс".

Напомним, весь электротранспорт столицы вернулся на свои маршруты. В городе от 17 февраля заработали еще четыре трамвайных маршрута и 19 троллейбусных маршрутов. Тяжелый транспортный кризис прошел. В общей сложности столица жила без электротранспорта 56 дней.

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