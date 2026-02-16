На станции метро Киева обвалился потолок: что известно (видео)

Киевское метро / © УНІАН

В Киеве у входа на станцию метро «Теремки» обвалилась часть потолка. Судя по видео, которое опубликовано в Сети, упала секция.

Детали инцидента в комментарии ТСН.ua сообщили в полиции Киева.

Конструкция из металла и пластика обвалилась у входа в станцию. Чрезвычайное происшествие случилось еще 15 февраля поздно вечером.

В полиции Киева говорят, что обошлось без пострадавших.

Заметим, что станция метро «Теремки» — последняя новейшая станция, которая была построена и введена в эксплуатацию в столице — декабрь 2013 года.

Работает ли станция метро «Теремки»?

В то же время в Киевской городской государственной администрации проинформировали, что станция метро «Теремки» работает в обычном режиме. Поезда курсируют по-прежнему.

В КГГА подтвердили, что 15 февраля около 22:30 зафиксировали локальное повреждение отдельных элементов подвесного потолка одного из выходов станции. Пострадавших нет.

Согласно пояснениям «Киевского метрополитена», причиной инцидента стали повреждения конструкций выхода, вызванные прошлыми обстрелами. Некоторые дефекты были скрыты, поэтому их не обнаружили во время плановых осмотров, хотя специалисты уже готовили объект к частичному ремонту.

В настоящее время идет детальное обследование подвесного потолка и конструкций всего перехода.

Напомним, в подземном переходе возле метро «Олимпийская» в Киеве произошел прорыв трубы, вероятно с горячей водой. Из-за этого все залило водой и заполнило паром. В метрополитене опровергли слухи о затоплении самой станции, объяснив, что авария случилась на городской части перехода, которая не относится к территории предприятия.