На стареньком бусе, украшенном сердечками: волонтер спас около тысячи человек из оккупированного Мариуполя

На стареньком бусе, украшенном сердечками: волонтер спас около тысячи человек из оккупированного Мариуполя

Киевлянин Михаил вывозил людей из оккупированного Мариуполя под постоянными обстрелами.

Волонтер Михаил вырос в Мариуполе. В частности, там у него был свой бизнес – ночной клуб. Именно ехал туда по делам, когда началась война, поэтому мужчина сменил курс – сначала увез в безопасное место семью, а затем решил эвакуировать из Мариуполя своих сотрудников.

Об истории киевлянина Михаила, который вместе с друзьями эвакуировал из оккупированного Мариуполя около тысячи человек, несмотря на страшные авиационные удары и постоянные обстрелы артиллерии, об адской дороге и спасательном автобусе, украшенном сердечками и пронизанном осколками от снарядов и пуль — 30 апреля речь идет в сюжете ТСН.

Мужчина рассказал, что свой знаменитый теперь бордовый бус с сердечками и дырками купили с товарищами. Загрузили габаритное авто гуманитаркой и 8 марта отправились в путь.

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Для того, чтобы добраться до своих сотрудников в Мариуполе, у которых на тот момент уже не было еды, ему пришлось проехали около 20 блокпостов оккупантов. В подвале его клуба уже прятались более 160 человек.

Однако выехать на безопасную территорию удалось только через 6 дней. Ибо начались страшные бомбардировки. Тем временем Михаил развозил гуманитарку по городу.

Наконец Михаил собрал часть людей из бомбоубежища. Женщины и дети. И в перерыве между обстрелами на разбитой машине двинулся из оккупированного города. За коллегами пообещал вернуться позже. И таки сдержал слово. Михаил возвращался за людьми пять раз. Еще и с подкреплением. И вывез почти всех, кого планировал

На шестой раз, в конце марта, Михаилу проехать уже не удалось.

"Меня завели в фургон и сказали, еще раз вернешься, поедешь на два месяца на подвал. Это в лучшем случае", – вспоминает мужчина.

С тех пор он с другими волонтерами помогает найти работу и жилье тем, кого спасли.

Сейчас Михаил признается — это чудо, что смог эвакуировать столько людей и остался жив. Потому что, по его словам, более 20 его коллег-волонтеров в его родном городе пропали без вести.

Волонтер спас около тысячи человек из оккупированного Мариуполя

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